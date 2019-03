Cristiano Ronaldo, arrivata la decisione dell’Uefa dopo il gestaccio contro l’Atletico Madrid

Era attesa per oggi la decisione della Commissione disciplinare dell’Uefa in merito al gestaccio di Cristiano Ronaldo durante la partita di Champions League contro l’Atletico Madrid. È arrivata l’ufficialità da Nyon, sede Uefa: il portoghese non è stato squalificato.

Il fuoriclasse della Juventus quindi non salterà l’andata dei quarti di finale di Champions contro l’Ajax ma dovrà solo pagare una multa di 20mila euro. La stessa sorte è toccata a Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, che per primo si era esibito nel gesto poco elegante durante l’andata degli ottavi di finale vinta contro la squadra di Allegri allo stadio Wanda Metropolitano.

