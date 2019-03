Il royal baby sarà femmina? Meghan Markle aspetterebbe proprio una bambina.

I bookmakers inglesi, gli scommettitori oltre Manica, dicono di averne la certezza. Ormai danno 10/1 una royal baby femmina che potrebbe anche chiamarsi Diana, come la regina scomparsa tanto amata dal popolo inglese.

Il nome della madre di Harry e William è dato 5/1. Alice 12/1, Victoria 14/1 e Alexandra 16/1. Un maschietto viene dato solo a 6/4.

La tradizione reale vuole che il sesso del royal baby venga svelato solo al momento esatto della nascita. Ma durante il criticato baby shower a New York sono emerse foto con decorazioni rosa.

L’ottavo mese di gravidanza per Meghan è arrivato, dovrebbe infatti partorire in aprile. Il Royal Baby, insomma, potrebbe nascere da un giorno all’altro. Voci di corridoio dicono che Doria Ragland, la madre di Meghan, sia già a Londra ma non ci sono conferme da Palazzo.

I più ottimisti dicono che la bambina potrebbe nascere addirittura a ridosso del compleanno della regina, il 21 aprile.

Vedremo spuntare fiocchi rosa a breve a Buckingham Palace?

