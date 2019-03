POPOLO SOVRANO RAI 2 – Un titolo che strizza l’occhio al nuovo esecutivo giallo-verde – o quanto meno soprattutto alla sua “parte verde” – quello del nuovo programma voluto dal direttore di Rai 2 Carlo Freccero: Popolo Sovrano, che di fatto si prende lo spazio che fu di Nemo-Nessuno escluso, è condotto dai tre giornalisti Alessandro Sortino, Daniele Piervincenzi e Eva Giovannini e va in onda tutti i giovedì in diretta sul secondo canale Rai a partire dal 14 febbraio.

AGGIORNAMENTO 21 MARZO 2019 – Popolo Sovrano torna con la sesta puntata

Anche questo giovedì torna l’appuntamento con Popolo Sovrano, il talk show in onda su Rai 2 con la conduzione di Alessandro Sortino, Daniele Piervincenzi e Eva Giovannini. Quali saranno i temi trattati durante il corso della serata e quali gli ospiti a discuterne?

Prima di tutto, la discussione parte dalla questione dei nuovi migranti: nello specifico, si parlerà della faccenda relativa alla nave Mare Jonio, attualmente sotto sequestro.

Si continua con La via della seta, l’accordo con la Cina il cui presidente tra l’altro oggi sarà proprio nella capitale italiana insieme a una delegazione di oltre 500 persone.

Infine, si affronta la flat tax e tutte le polemiche scatenate da questa scelta di Matteo Salvini.

In studio, ci saranno diversi ospiti come Federico Rampini, Francesco Boccia, Vincenzo Sofo, Alessandro Giuli e il primo avvocato donna italo-cinese.

L’appuntamento con Popolo Sovrano è alle 21:20 su Rai 2. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DELLA SESTA PUNTATA).

AGGIORNAMENTO 14 MARZO 2019 – Torna Popolo Sovrano con la quinta puntata

Nuovo appuntamento con Popolo Sovrano, la trasmissione di Rai 2 del giovedì sera giunta alla sua quinta puntata. Il programma condotto da Alessandro Sortino analizza in modo originale la politica, l’attualità e i temi più caldi della settimana con servizi e inchieste, oltre ad ospiti in studio ed opinionisti che si confronteranno tra di loro.

Nonostante gli ascolti piuttosto deludenti, il direttore di rete Carlo Freccero continua a puntare molto su Popolo Sovrano, che ha preso il posto di Nemo.

Ma cosa accadrà nella puntata di oggi, 14 marzo? Ecco tutte le anticipazioni. Tra i temi chiave, la questione Tav, che rischia di mettere seriamente in crisi il governo guidato da Giuseppe Conte. Dopo l’ennesimo rinvio, il progetto vedrà mai la luce? E poi, esiste “una dittatura della bellezza”?

Di questo e di molto altro si discuterà in studio con Alessandro Sortino, Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi. Ecco gli ospiti della puntata di oggi: Giampiero Mughini, Daniela Collu, Stefano Zecchi, Ernesto Preatoni.

AGGIORNAMENTO 7 MARZO 2019 – Torna Popolo Sovrano con la quarta puntata

Popolo Sovrano è giunto alla sua quarta puntata. Cosa aspettarsi da questo nuovo appuntamento del giovedì su Rai 2?

Come di consueto, sono attesi diversi ospiti per animare la serata del 7 marzo 2019. Alessandro Sortino, in compagnia di Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi, accoglierà personaggi come Anna Falchi, Barbara Alberti, Andrea Catizone, Vittorio Sgarbi, Barbara Lezzi e Carlotta Mattiello.

Ma di cosa si parlerà? Popolo Sovrano è un programma che si occupa di politica e temi attuali, motivo per il quale anche per questo quarto appuntamento propone argomenti ben conosciuti.

Chi fa i figli in Italia? Chi se lo può permettere? Chi vorrebbe mettere al mondo dei bambini ma non può farlo? Le risposte a queste domande saranno motivo di dibattito in questa quarta puntata, un argomento al fianco del quale compare, durante la serata, anche il mondo della droga.

Popolo Sovrano Rai 2 | Nuovo o vecchio format?

In quanto al titolo “l’ho proposto io”, ha spiegato il giornalista ex Iena Sortino. “La Costituzione italiana si apre con il popolo. Vogliamo abitare il conflitto tra la sovranità popolare e il modo con cui la sovranità deve esercitarsi. Racconteremo come il popolo si muove, lamenta e soffre. Inizieremo dal popolo dei risparmiatori. Siamo abituati a entrare nella realtà, ad andare in posti dove gli altri non vanno. Non sarò solo. Il mio socio narratore è Daniele Piervincenzi. Eva Giovannini, invece, condurrà il confronto politico, un vero confronto di idee. Vogliamo offrire un racconto immersivo, vogliamo che parlino di cose concrete. Vedranno i filmati, non potranno sfuggire: la realtà ce l’avranno davanti agli occhi”. Questa la descrizione del conduttore che ha voluto fornire un’anticipazione dell’identità del nuovo format.

Sortino ha raccontato che per Popolo Sovrano è stato “arruolato” da Freccero in persona, il quale gli ha subito spiegato che, dal momento in cui Enrico Lucci avrebbe fatto un programma per conto suo, allora bisognava creare un “figlio” di Nemo. E il nuovo format, infatti, è esattamente questo: non a caso Freccero ha voluto affidarlo a Sortino, l’ideatore dell’ex programma di Rai 2.

Il programma, che ha alle spalle una redazione molto giovane, non vuole proporsi come un”talk”, come spiegato dalla Giovannini, ma più come un “approfondimento giornalistico”. “La politica è al centro, ma non è al centro il chiacchiericcio. Io modererò un confronto, un duello – ha precisato la giornalista – ma non sarà un momento per l’insulto o per delegittimare l’avversario. Cercheremo di capire anche che uomo o che donna c’è dietro la maschera che ogni politico indossa“.

In merito al discusso titolo Popolo Sovrano, Sortino ha chiarito che non c’è intenzione di dare spazio al populismo: “Non mi piacciono gli ismi, io rivendico la parola ‘popolo’ e la parola ‘sovranità’. Rivendico le parole, le voglio liberare dagli ismi che le soffocano, voglio liberare la parola comunità da comunismo… Ci auguriamo che sia un programma popolare”.

“La parola popolo è una parola plurale”, ha invece aggiunto sempre la Giovannini, la quale anche sostiene che “i populismi ritengono di avere il monopolio del pensiero del popolo. Popolo non è una parola singolare, ma plurale”. “Se mettessimo un punto di domanda al titolo tutto diventerebbe più semplice”, ha infine osservato Daniele Piervincenzi, il giornalista che fu brutalmente aggredito durante un servizio da Roberto Spada.

Popolo Sovrano Rai 2 | La sigla

Ma la polemica su Popolo Sovrano di Rai 2 non si è concentrata solo intorno al suo titolo.

Una vera e propria bufera si è abbattuta dopo che Repubblica aveva riportato la notizia che a scrivere la sigla della trasmissione sarebbe stato Alessandro Travaglio, figlio del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio.

Sulla questione è intervenuto lo stesso Sortino:”Ero a Bari per un reportage sulle banche – ha raccontato il conduttore – e cominciano a chiamarmi tutti i giornalisti per questa cosa che non mi so spiegare. Non conosco il figlio di Travaglio, non ho mai sentito una sua canzone. La vera vittima è lui, che ripeto, non conosco, e che magari è anche bravo. Speriamo di ospitarlo. Non credo che il figlio di Travaglio debba avere per forza le stesse idee del padre, ma va ascoltato. Comunque, no, non sarà l’autore della nostra sigla. La sigla sarà rock”.

Popolo Sovrano Rai 2 | Anticipazioni puntate

La prima puntata di Popolo Sovrano, in onda dalle 21.20 in diretta su Rai 2, vede come servizi quello di Sortino sui risparmiatori traditi dalle banche popolari, un reportage sullo sgombero dell’ex fabbrica di penicillina nella periferia di Roma e uno nel quartiere Ater a Pescara, luogo di spaccio e degrado della città abruzzese dove Daniele Piervincenzi – per altro – ha subito una nuova aggressione.

Popolo Sovrano Rai 2 | Diretta tv e streaming

Il programma va in onda in chiaro, ogni giovedì, dalle 21.20 su Rai 2. È possibile seguire Popolo Sovrano anche in streaming o rivederlo i giorni successivi alla sua messa in onda grazie alla piattaforma di streaming e on demand Rai Play.