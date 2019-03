Popolo Sovrano, le anticipazioni della puntata in onda il 21 marzo su Rai 2

Popolo Sovrano anticipazioni 21 marzo | Il tema | Gli ospiti

POPOLO SOVRANO ANTICIPAZIONI 21 MARZO – Popolo Sovrano è il talk show d’inchiesta condotto da Alessandro Sortino, Eva Giovanni e Daniele Piervincenzi che torna con un nuovo appuntamento questa sera, 21 marzo 2019, in prima serata su Rai 2.

In onda dal 14 febbraio 2019, Popolo Sovrano è inteso come un racconto della realtà tramite la presenza di reportage e confronti in studio tra figure di rilevanza quali politici, giornalisti, economisti e imprenditori.

Scopo del programma, infatti, è quello di dare maggior voce possibile a diverse campane della storia e non a una soltanto, in modo da favorire il confronto. Ogni puntata è dedicata a un tema specifico: scopriamo qual è quello di questa sera.

Popolo Sovrano anticipazioni 21 marzo | Il tema di stasera

Sintonizzatevi alle 21:20 su Rai 2, perché Popolo Sovrano questa sera ha scelto tre argomenti strettamente attuali. Quali? In primis i nuovi sbarchi di migranti: infatti, si parlerà della nave Mare Jonio sotto sequestro probatorio disposto dalla procura di Agrigento, che indaga per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’imbarcazione aveva a bordo 49 migranti che hanno trascorso la prima notte a Lampedusa, una volta sbarcati sul suolo italiano, e hanno raccontato – riguardo i precedenti tentativi – di essere stati rimandati indietro cinque volte in Libia.

Un altro argomento d’attualità che verrà trattato nel corso della serata da Popolo Sovrano è La via della seta, una sorta di memorandum d’intesa con la Cina. Il presidente Cinese, infatti, è atteso in Itala proprio oggi 21 marzo 2019 insieme a una delegazione di oltre 500 persone.

Ultimo tema trattato per questa puntata è la flat tax, così come le polemiche che questa ha scatenato e tuttora crea. La flat tax (in italiano “tassa piatta”) è stata voluta da Matteo Salvini e verrà trattata da esperti d’economia e tecnici nella puntata.

Popolo Sovrano anticipazioni 21 marzo | Gli ospiti

Chi ci sarà in studio per questa nuova puntata di Popolo Sovrano? Prima di tutto i fedeli conduttori Alessandro Sortino, Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi, che non possono certo mancare.

Al loro fianco, ci sarà il giornalista di Repubblica Federico Rampini, il parlamentare del Pd Francesco Boccia, l’esponente della Lega Vincenzo Sofo, il giornalista Alessandro Giuli e il primo avvocato donna italo-cinese.