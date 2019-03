Oroscopo di oggi | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 21 MARZO 2019 TPI – Sta per volgere al termine una settimana impegnativa per molti di noi: tra il lavoro e alcune questioni in famiglia, le nostre giornate sono sempre dense di impegni e ne consegue un grande stress. Come fare? Sicuramente una strada è quella di seguire i consigli delle stelle.

Per molti segni zodiacali, in questo giovedì 21 marzo 2019 sono in arrivo tante gustose novità. Certo, non sarà una giornata magica per tutti, come è normale che sia. Ma per alcuni sarà persino indimenticabile.

Vediamo insieme cosa prevede l’oroscopo di oggi di TPI.

Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali

Iniziamo dai segni che oggi avranno un’ottima giornata. Tra questi possiamo annoverare sicuramente il Leone, che dal primo mattino si sentirà in formissima e sfrutterà l’onda positiva in amore e nel lavoro.

Anche per Toro e Ariete, grazie all’arrivo della primavera, la giornata di oggi porterà momenti di allegria e spensieratezza che neanche i problemi a lavoro potranno scalfire.

Per Sagittario e Pesci, invece, questo giovedì rappresenta il possibile riscatto dopo una settimana non proprio vissuta al massimo, mentre gli amici dello Scorpione non saranno particolarmente di buonumore e vivranno la giornata senza grandi scossoni.

Passiamo ora alle note negative: Gemelli e Cancro oggi annegheranno nei cattivi pensieri e serviranno gli amici di una vita per tirarli su. Allo stesso modo, chi è nato sotto il segno della Vergine saranno così giù di corda da aspettare con ansia soltanto l’arrivo del weekend.

Bilancia e Capricorno saranno alle prese con alcuni pensieri legati al lavoro, ma riusciranno a superarli grazie all’appoggio di alcuni colleghi-amici, mentre per l’Acquario oggi sarà un giovedì di scelte importanti per il proprio futuro. E in questi casi, si sa, non si è esenti da forte ondate di ansia.

L’oroscopo completo di oggi, giovedì 21 marzo

Le previsioni per domani

Oroscopo di oggi | Origine

L’oroscopo (dal termine latino hōroscopus, a sua volta proveniente dal greco ὡροσκόπος hōroskópos, composto di ὥρα (hṓra), durata di tempo, e σκοπέω (skopéō), osservare) ha origini molto antiche. Individua la posizione degli astri principali del nostro sistema solare al momento della nascita di ciascuno. La parola, nel suo significato originario, indicava infatti il punto della costellazione dello zodiaco, sorto in uno specifico momento all’orizzonte, che costituisce la base per configurare la posizione degli altri segni zodiacali e dei pianeti in relazione a un momento specifico, come una nascita o un evento. In un senso più ampio, l’oroscopo indica, rispetto ai dodici segni dello zodiaco, l’osservazione del cielo e la posizione dei pianeti in un momento dato e le previsioni circa l’influenza che quella determinata configurazione potrebbe avere sull’evento in base al quale è calcolato.