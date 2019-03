Metro Roma chiusa | Problemi e guasti | Orari | mappa | Linea A e linea B: gli aggiornamenti e le ultime news

METRO ROMA – Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del trasporto pubblico della Capitale.

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

Metro Roma chiusa 21 marzo 2019

Aggiornamento ore 11.30 – Salta un gradino delle scale mobili, chiusa metro Barberini

Momenti di paura stamattina, giovedì 21 marzo 2019, nella stazione Barberini della linea A della metro di Roma. Intorno alle 10, infatti, l’ultimo gradino di una delle scale mobili della stazione ha ceduto di colpo e si è poi sollevato. Non si segnalano feriti tra i tanti passeggeri presenti in quel momento sulla scala mobile, ma solo molto spavento.

Sul posto è subito intervenuto il personale di stazione, che ha anche chiuso Barberini per proseguire con gli accertamenti. I treni, dunque, transitano senza fermarsi in entrambe le direzioni.

Metro Roma chiusa 8 marzo 2019

Aggiornamento ore 8.30 – Oggi sciopero generale dei mezzi

Siamo entrati nell’orario di sciopero dei mezzi a Roma. Atac informa tutti i passeggeri che le linee A, B e B1 sono attive, ma con riduzioni di corse a causa dello sciopero.

La metro C, invece, è rimasta attiva.

Aggiornamento ore 7.00

Anche a Roma, come in tutta Italia, la giornata di oggi, venerdì 8 marzo 2019, significa sciopero dei mezzi pubblici. I dipendenti Atac, infatti, aderendo alle manifestazioni in occasione della festa della donna, incrociano le braccia per 24 ore. La circolazione di metro, bus, tram e treni avrà dunque molti problemi.

LEGGI ANCHE: Tutte le informazioni sullo sciopero dell’8 marzo a Roma

Per quanto riguarda le linee della metropolitana di Roma, oggi saranno attive solo le fasce di garanzia che vanno dalle 5.30 alle 8.30 del mattino e dalle 17 alle 20 del pomeriggio. Per il resto, le stazioni della metro verranno chiuse.

Metro Roma chiusa 7 marzo 2019

Aggiornamento ore 11.10 – Linea in fase di riattivazione

Sono terminati gli accertamenti delle autorità sulla linea B della metropolitana di Roma, dove stamattina un passeggero è caduto sui binari – ancora incerte le cause – mentre aspettava il treno alla fermata Basilica San Paolo.

La linea è stata dunque riattivata sull’intera tratta e la circolazione dei treni è in corso di normalizzazione.

Aggiornamento ore 10.10 – Rallentamenti anche sul resto della linea

Su Twitter, InfoAtac informa che le tratte Eur Magliana <-> Laurentina e Castro Pretorio <-> Ionio/Rebibbia (in entrambe le direzioni) sono attive, ma con possibili rallentamenti a causa degli accertamenti delle autorità dopo il soccorso a una persona sui binari di Basilica San Paolo.

Rimane invece sospeso il servizio tra Castro Pretorio e Eur Magliana, con bus sostitutivi.

Aggiornamento ore 9.00 – Circolazione interrotta sulla linea B tra Castro Pretorio e Eur Magliana

Una mattinata di disagi per la circolazione della linea B della metropolitana di Roma oggi, giovedì 7 marzo 2019. Il servizio infatti è stato interrotto nella tratta tra Castro Pretorio e Eur Magliana in entrambe le direzioni. L’interruzione è dovuta al fatto che nella stazione di Basilica San Paolo un passeggero si è sentito male ed è stato necessario soccorrerlo.

Su Twitter, InfoAtac ha annunciato l’attivazione del servizio di bus sostitutivi nella tratta.

Lo stesso account di servizio di Atac ha indicato, sempre su Twitter, le fermate dove prendere, in ciascuna delle stazioni interessate dall’interruzione del servizio, i bus sostitutivi. Ecco le fermate:

Metro Roma chiusa 27 febbraio 2019

Aggiornamento ore 19.30 – Servizio regolare

Il servizio è tornato regolare su tutta la linea tranne che nella stazione Repubblica, sulla linea A, bloccata dal 23 ottobre scorso dopo il crollo di una scala mobile.

Aggiornamento ore 15.30 – Metro A chiusa nella tratta Ottaviano-San Giovanni

A causa di un malore di un passeggero alla stazione Termini, il servizio sulla linea A della metropolitana è momentaneamente interrotto nella tratta Ottaviano-San Giovanni in entrambe le direzioni. Sono attivi, su questa tratta, i bus sostitutivi.

Riaperta invece, dopo un iniziale chiusura, la linea tra Ottaviano e Battistini e San Giovanni e Anagnina.

Il passeggero colto da malore, nonostante l’arrivo dei soccorsi, è morto. (Qui l’articolo completo)

“Siamo in attesa del termine delle attività delle autorità”, spiega l’Atac. La riattivazione della linea, dunque, è subordinata al termine dei rilievi delle forze dell’ordine all’interno della stazione Termini.

Metro Roma 19 febbraio 2019

Aggiornamento ore 9.00 – Servizio regolare

Servizio regolare su tutte le linee della metropolitana di Roma. Rimane chiusa soltanto la stazione Repubblica, sulla linea A, bloccata dal 23 ottobre scorso dopo il crollo di una scala mobile.

Metro Roma 5 febbraio 2019

Aggiornamento ore 8.00 – Servizio regolare

Servizio regolare su tutte le linee della metropolitana di Roma. Rimane chiusa soltanto la stazione Repubblica, sulla linea A, bloccata dal 23 ottobre scorso dopo il crollo di una scala mobile.

Metro Roma chiusa 22 gennaio 2019

Aggiornamento ore 11.00 – Servizio tornato regolare

Metro A: è stato risolto il guasto tecnico avvenuto nella stazione di Ottaviano e che aveva causato notevoli ritardi nella circolazione della mattinata. Il servizio sulla linea A è stato dunque normalizzato.

Martedì 22 gennaio – ore 07.50 – Servizio rallentato tra Ottaviano e Battistini

METRO A: servizio rallentato nella tratta Ottaviano-Battistini, causato da un guasto tecnico presso la stazione di Ottaviano.

Metro Roma chiusa 21 gennaio 2019

Aggiornamento ore 17.00 – Servizio regolare

METRO A: Dopo diverse ore, è stato riaperto il tratto della metro Termini-Battistini, chiuso da questa mattina per un guasto tecnico. Il servizio metro è regolare su tutta la linea (tranne la stazione Repubblica, sulla linea A, bloccata dal 23 ottobre scorso dopo il crollo di una scala mobile).

Aggiornamento ore 10.30 – Circolazione interrotta tra Termini e Ottaviano

Metro A: “In chiusura anche tratta Termini-Ottaviano per consentire il proseguimento dell’intervento tecnico di ripristino”, scrive InfoAtac su Twitter. Dunque, adesso la linea A è interrotta dalla stazione Termini a quella di Battistini. Sono attivi i bus navetta nella tratta Termini-Battistini in entrambe le direzioni. (Qui l’articolo completo)

Il servizio metro rimane invece attivo nella tratta Termini-Anagnina.

Di seguito, tutte le fermate in cui è possibile prendere il bus sostitutivo della metro A:

Termini : piazzale esterno stazione (Capolinea bus)

: piazzale esterno stazione (Capolinea bus) Barberini>Battistini : via Veneto angolo piazza Barberini

: via Veneto angolo piazza Barberini Barberini>Termini : via Veneto angolo piazza Barberini e via Barberini/accesso metro

: via Veneto angolo piazza Barberini e via Barberini/accesso metro Spagna : via Veneto (uscita scale parcheggio Villa Borghese)

: via Veneto (uscita scale parcheggio Villa Borghese) Flaminio : piazzale Flaminio/capolinea tram

: piazzale Flaminio/capolinea tram Lepanto : viale delle Milizie angolo via Lepanto

: viale delle Milizie angolo via Lepanto Ottaviano>Battistini : viale delle Milizie angolo via Ottaviano

: viale delle Milizie angolo via Ottaviano Ottaviano>Termini : viale Giulio Cesare angolo via Ottaviano (fronte accesso stazione)

: viale Giulio Cesare angolo via Ottaviano (fronte accesso stazione) Cipro : via Angelo Emo

: via Angelo Emo Baldo degli Ubaldi e Valle Aurelia : via Baldo degli Ubaldi altezza uscite stazioni

: via Baldo degli Ubaldi altezza uscite stazioni Cornelia>Battistini : circonvallazione Cornelia

: circonvallazione Cornelia Cornelia>Ottaviano : largo Boccea

: largo Boccea Battistini: via Mattia Battistini fronte stazione

Lunedì 21 gennaio – ore 07.30 – Circolazione interrotta tra Ottaviano e Battistini

Metro A: per un guasto tecnico è stata interrotta la circolazione tra le stazioni Ottaviano e Battistini in direzione Battistini. Attiva, invece, l’intera linea nella direzione opposta, da Battistini ad Anagnina.

InfoAtac, su Facebook, fa sapere che al momento non è possibile fare previsioni per le tempistiche di ripristino. Nel frattempo, è stato attivato il servizio di bus navetta sostitutivo. Ecco le fermate disponibili:

Battistini: via Mattia Battistini fronte stazione

Cornelia verso Battistini: circonvallazione Cornelia

Cornelia verso Ottaviano: largo Boccea

Baldo degli Ubaldi e Valle Aurelia: via Baldo degli Ubaldi altezza uscite stazioni

Cipro: via Angelo Emo

Ottaviano: viale Giulio Cesare (uscita stazione)

Per raggiungere Valle Aurelia utilizzabile linea ferroviaria FL3

Metro Roma chiusa 19 gennaio 2019

Sabato 19 gennaio – ore 10.00 – Servizio regolare

Il servizio metro è regolare su tutta la linea (tranne la stazione Repubblica, sulla linea A, bloccata dal 23 ottobre scorso dopo il crollo di una scala mobile).

Metro Roma 18 gennaio 2019

Venerdì 18 gennaio – ore 8.00 – Servizio regolare

Dopo lo sciopero di ieri che ha causato la chiusura delle linee A e C, oggi il servizio metro è regolare su tutta la linea (tranne la solita stazione Repubblica, sulla linea A, bloccata dal 23 ottobre scorso dopo il crollo di una scala mobile).

Metro Roma chiusa 17 gennaio 2019

Giovedì 17 gennaio – ore 11.30 – Gli ultimi aggiornamenti sullo sciopero dei trasporti a Roma:

Linea Metro A chiusa per sciopero.

Linea Metro B / B1 attiva con riduzioni di corse.

Linea Metro C chiusa per sciopero.

Ferrovie regionali:

Roma-Lido chiusa per sciopero.

Termini-Centocelle attiva con riduzioni di corse.

Roma-Viterbo: tratta attiva con riduzioni di corse

> Qui tutto sullo sciopero del 17 gennaio 2019

ore 8.30 – Chiuse per sciopero le linee A e C. Attive con riduzioni di corse la B e B1

METRO A: Dalle 8.30 di questa mattina la linea A della metropolitana è completamente chiusa a causa dello sciopero indetto per la giornata di oggi. Prevista una fascia di garanzia dalle 17 alle 20, dopodiché riprenderà lo sciopero fino a fine giornata (QUI TUTTI I DETTAGLI)

METRO B: Nonostante lo sciopero, la linea B e quella B1 sono attive anche se con riduzione di corse.

METRO C: Dalle 8.30 di questa mattina la linea C della metropolitana è completamente chiusa a causa dello sciopero indetto per la giornata di oggi. Prevista una fascia di garanzia dalle 17 alle 20, dopodiché riprenderà lo sciopero fino a fine giornata (QUI TUTTI I DETTAGLI)

Metro Roma chiusa 16 gennaio 2019

Mercoledì 16 gennaio – ore 18.10 – Circolazione riattivata sulla linea A

METRO A: InfoAtac su Twitter informa che il servizio è tornato regolare dopo l’interruzione di un’ora fa dovuta a un intervento tecnico alla stazione di Ottaviano. Ci sono ancora dei ritardi sulla linea A, ma la circolazione sta tornando regolare.

Mercoledì 16 gennaio – ore 17.30 – Chiusa linea A tra Termini e Ottaviano

METRO A: Interrotto il servizio nella tratta da Termini a Ottaviano, in entrambe le direzioni, a causa di un intervento tecnico alla stazione di Ottaviano. Si è attivato il servizio di bus sostitutivi.

Mercoledì 16 gennaio – ore 8.00 – Servizio regolare

Il servizio metro è regolare su tutta la linea (tranne la solita stazione Repubblica, sulla linea A, bloccata dal 23 ottobre scorso dopo il crollo di una scala mobile)

Metro Roma chiusa 15 gennaio 2019

Martedì 15 gennaio – Ore 17 – Chiuse stazioni Barberini e Graniti, treni transitano senza fermarsi

METRO A: La stazione di Barberini è stata chiusa per alcune verifiche alle scale mobili. I treni da e verso Termini transitano senza fermarsi. Atac consiglia di utilizzare la vicina stazione Spagna.

METRO C: Per un guasto tecnico è stata chiusa la stazione Graniti, dove i treni passano senza sostare. Il servizio è stato riprogrammato con frequenza di 15 minuti.

Martedì 15 gennaio – Ore 13 – Servizio tornato regolare su tutta la linea

METRO B: Riattivata integralmente l’intera linea B dopo il guasto tecnico della mattina. Risolti anche gli ultimi problemi relativi ai ritardi dei treni, che adesso circolano in modo regolare.

Martedì 15 gennaio – Ore 12 – Metro B in fase di riattivazione

METRO B: Il servizio sulla linea B/B1 è in graduale riattivazione. I treni dunque iniziano nuovamente a circolare sulla linea blu della metropolitana di Roma, anche se si registrano al momento molti ritardi.

Martedì 15 gennaio – Ore 11 – Interrotta Metro B

METRO B: Servizio momentaneamente sospeso su tutta la linea per un guasto tecnico. Al momento, spiega InfoAtac su Twitter, non si possono fare previsioni sui tempi di ripristino.

Metro Roma mappa

metro roma chiusa