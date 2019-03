MASTERCHEF 8 ANTICIPAZIONI 21 MARZO – La cucina di MasterChef è pronta a mettere in ginocchio i suoi aspiranti cuochi.

Dopo l’eliminazione di Salvatore (scivolato sul dolce del temuto Iginio Massari) e quella di Federico (caduto su un piatto di pasta), è la volta di una nuova puntata: chi saranno gli aspiranti chef ad abbandonare una volta per tutte la cucina di Masterchef, ora che la finale è così tremendamente vicina?

Vediamo le anticipazioni di questa sera.

MasterChef 8 anticipazioni 21 marzo | Cosa succede

Una nuova serie di prove attende gli aspiranti cuochi. Sono rimasti in sette in gara: Alessandro, Giuseppe, Gilberto, Gloria, Loretta, Valeria e Guido. Chi, tra questi, dovrà appendere il grembiule al chiodo?

MasterChef 8 2019, news e anticipazioni

La nuova puntata si apre con la solita Mystery Box, che lancia una sfida tradizionale agli aspiranti chef: cucinare una versione gourmet del minestrone di verdure.

MasterChef 8 anticipazioni 21 marzo | Invention Test con super ospite

A seguire, come da copione, ci sarà l’Invention Test che vanterà della presenza straordinaria di un grande chef anglosassone la cui cucina è stata una grande rivoluzione a livello internazionale: stiamo parlando di Marco Pierre White, definito l’enfant terrible dell’alta cucina, una vera e propria rockstar della ristorazione. A quale sfida andranno incontro gli aspiranti chef?

La seconda puntata si apre con una prova in esterna molto particolare, perché i cuochi amatoriali – ovviamente suddivisi in brigate – dovranno elaborare due menù distinti per 15 tra i più temuti critici gastronomici italiani: un’impresa titanica per degli aspiranti chef, altro che i giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli!

MasterChef 8 anticipazioni 21 marzo | Il Pressure

Chi non riuscirà a ottenere la vittoria della prova in esterna, dovrà poi marciare verso il patibolo, ovvero verso l’ultima fase della puntata: il Pressure Test, durante il quale, per vincere, sarà necessario sfruttare il “gioco di squadra”. Questo cosa significa? Che ci sarà un’altra prova a staffetta?

MasterChef vi aspetta per la decima puntata in onda il 21 marzo alle ore 21.15 su Sky Uno.