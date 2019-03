LUDOVICA CANIGLIA AMICI 2019 – Ludovica Caniglia è una dei 12 concorrenti che parteciperanno al serale di Amici, in onda in prima serata su Canale 5 a partire da sabato 30 marzo. Ludovica è una cantante, una delle ultime ad essere entrata nella scuola di talenti di Mediaset, ma la sua voce è già molto amata. Riuscirà ad arrivare in finale? Per scoprirlo non si deve far altro che seguire le puntate del serale; nel frattempo, però, conosciamola meglio.

Ludovica Caniglia Amici 2019 | Chi è

Ludovica Caniglia ha 19 anni ed è nata a Ramacca, in provincia di Catania. La musica è la sua passione da sempre, motivo per cui i suoi genitori l’hanno spinta a partecipare ai casting di Amici.

Non è solo una cantante con una voce molto profonda e particolare, ma anche una cantautrice: Ludovica, infatti, scrive lei stessa i testi delle sue canzoni, con le quali ha più volte emozionato i telespettatori.

Ma di particolare Ludovica ha non solo la voce, ma anche il look: porta infatti i capelli blu e nel corso delle diverse puntate di Amici abbiamo potuto vederla con diverse pettinature. Ragazza molto solare e sorridente, la Caniglia ha faticato molto per entrare a far parte della scuola di Canale 5.

Ludovica infatti, dopo un primo rifiuto, ha sfidato un’altra bravissima cantante, Ahlana, che era stata scelta da Alex Britti e che è poi finita in sfida. Le due si sono esibite cantando tre differenti brani ed entrambe hanno dato il loro meglio; il giornalista e critico musicale, Paolo Giordano, alla fine della gara ha poi dato il suo verdetto, facendo uscire Ahlana e permettendo invece l’ingresso a Ludovica.

La ragazza ha così potuto realizzare il suo sogno: entrare a far parte della scuola di Amici ed ora è persino riuscita ad arrivare al serale, la fase finale del talent.

Ludovica Caniglia Amici 2019 | Instagram

Anche Ludovica Caniglia, come anche altri concorrenti della scuola di Amici, ha un suo profilo Instagram dove pubblica foto e video, ultimamente relativi soprattutto alle sue esibizioni.

