LE IENE DAVID ROSSI – Uno speciale in prima serata su Italia 1 per fare luce su uno dei grandi misteri italiani, la morte di David Rossi, l’ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Suicidio o omicidio?

Proverà a darne una risposta il giornalista Antonino Monteleone, che già in passato si è più volte occupato della vicenda. Un caso ancora non del tutto chiaro, dopo che il manager è precipitato in circostanze misteriosa dalla finestra della sede della banca il 6 marzo 2013.

L’inchiesta a cui Monteleone lavora da due anni va in onda questa sera, 21 marzo 2019, in prima serata su Italia 1 a partire dalle 21.10. Si trattava di giorni bollenti per la banca senese, travolta da un vero e proprio scandalo finanziario.

Il corpo senza vita di David Rossi venne trovato a Vicolo di Monte Pio a Siena, sotto la finestra del suo ufficio, che si trovava al terzo piano della sede centrale del Monte dei Paschi. Una tragedia che si tinse subito di giallo.

La famiglia non credette mai all’ipotesi del suicidio, ma per ben due volte l’inchiesta giudiziaria è stata archiviata proprio con la conferma del suicidio.

L’ultima archiviazione nel luglio del 2017, quando il gip accolse la richiesta del della procura di Siena, respingendo quanto chiesto dalla famiglia di Rossi, convinta che si sia trattato di omicidio.

Proprio da qui parte l’inchiesta delle Iene di questa sera sul caso David Rossi. Tanti ancora i punti oscuri da chiarire, con la sensazione che non tutto quello che si poteva fare è stato fatto. D’altronde di questo episodio il giornalista Monteleone si era già occupato in passato. Nello speciale di oggi, 21 marzo, verranno presentati i nuovi risvolti e gli elementi di novità portati a galla dall’inchiesta della trasmissione di Italia 1.

Nel corso dello speciale de Le Iene Caso David Rossi: suicidio o omicidio?, la figlia di David Rossi, Carolina, annuncerà che il loro avvocato sta lavorando per chiedere la riapertura delle indagini. Al giornalista Antonino Monteleone, Carolina racconta anche il rammarico per come sono andate le cose in questi anni: “Abbiamo ottenuto soltanto due archiviazioni del caso come suicidio e mia mamma sotto processo insieme al giornalista Davide Vecchi, con la procura che ha chiesto per lei sei mesi di carcere. E addirittura il giudice quando li ha assolti ha aggiunto anche che non c’erano nemmeno i presupposti per portare mia madre a processo”.

E ancora: “Qualche settimana fa il capo della procura di Siena Vitello ha incontrato mia mamma e le ha addirittura chiesto scusa per il processo che ha subito. Lo ringraziamo per le sue parole, ma ora vorremmo i fatti”.

