LE IENE 2019 – Uno dei programmi di punta di Italia 1, Le Iene Show, torna anche nella stagione televisiva 2018-2019. Da domenica 30 settembre 2018 infatti la trasmissione è tornata a intrattenere e informare il pubblico italiano, con una programmazione che prevede una doppia puntata settimanale.

Dopo una breve pausa intorno a Natale, Le Iene è tornato anche nel periodo primaverile. La trasmissione cult di Davide Parenti va in onda in prima serata la domenica sera e il martedì sera alle 21.25.

Al suo interno inchieste e reportage che fanno uso di uno stile irriverente e satirico. Elementi che contraddistinguono il programma fin dagli inizi, ormai più di vent’anni fa: la prima puntata del format, basato sul programma argentino Caiga quien caiga, risale infatti al 1997.

Di seguito, tutte le informazioni su Le Iene Show 2018-2019.

Le Iene 2019 | Conduttori

Storicamente Le Iene è sempre stato molto dinamico dal punto di vista dei conduttori. Negli anni, infatti, sono tanti i volti noti della tv che si sono avvicendati alla guida del programma: da Simona Ventura, conduttrice delle primissime edizioni del programma a Ilary Blasi, passando per Alessia Marcuzzi, Cristina Chiabotto, Geppi Cucciari e Nadia Toffa.

Le conduttrici principali sono sempre stati affiancati da altri personaggi: come non dimenticare Luca e Paolo, Pierfrancesco Favino, Luciana Littizzetto, Fabio De Luigi, Teo Mammucari e tanti altri.

Per quanto riguarda la stagione in corso, i conduttori sono diversi a seconda dell’appuntamento settimanale: la domenica a condurre Le Iene sono Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Il martedì invece a guidare il programma sono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band.

Le Iene 2019 | Le anticipazioni delle puntate

Giovedì 21 marzo 2019

Una puntata speciale de Le Iene in prima serata su Italia 1 a partire dalle 21.10 per ripercorrere il caso David Rossi, l’ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena morto in circostanze misteriose nel marzo del 2013. L’uomo, all’epoca 51enne, venne trovato privo di vita sotto il suo ufficio nella sede centrale della banca, all’epoca travolta da un enorme bufera finanziaria.

Omicidio o suicidio? Le indagini per due volte hanno archiviato il caso come suicidio, ma la famiglia non ci sta e chiede la riapertura del caso. Il giornalista Antonino Monteleone da tempo segue la vicenda e nello speciale del 21 marzo verranno mostrati gli sviluppi scoperti con la sua inchiesta. Tanti infatti i punti ancora da chiarire.

Le anticipazioni dello speciale David Rossi: Omicidio o suicidio?

Martedì 12 marzo 2019

Non ci sono molte informazioni circa le inchieste che vengono trasmesse nella puntata di martedì 12 marzo 2019. Ciò che emerge, tuttavia, è un nuovo servizio firmato da Roberta Rei su Fausto Brizzi, il regista accusato da diverse donne di violenza sessuale il cui caso è stato però recentemente archiviato dalla procura per mancanza di prove.

Erano state proprio Le Iene a sollevare il caso, intervistando alcune aspiranti attrici che hanno raccontato delle avances spinte di Brizzi. E nella puntata di martedì 12 marzo, Roberta Rei intervista una delle ragazze che aveva testimoniato contro le accusatrici.

Secondo questa donna, infatti, una delle tre ragazze che avevano denunciato Brizzi le avrebbero chiesto di unirsi alla denuncia per diventare famosa. Nel servizio, dunque, le due ragazze si incontreranno.

Domenica 10 marzo 2019

Nella puntata di domenica 10 marzo è stato trasmesso uno scherzo ai danni della conduttrice Benedetta Parodi, alla quale è stato fatto credere che la figlia Matilde, di 16 anni, avesse una storia con un uomo di quasi 40 anni. Parodi, visibilmente irritata, è anche scoppiata in lacrime.

Domenica 3 marzo 2019

Nella puntata di domenica 3 marzo, invece, a far discutere è stato soprattutto un servizio sulla figlia del boss mafioso Totò Riina, che ha aperto a Parigi un ristorante dall’emblematico nome di “Corleone”. Le Iene sono andate in Francia per architettare uno scherzo ai danni della donna, a cui hanno chiesto di pagare il pizzo.

La reazione di Lucia Riina e del marito Vincenzo Bellomo è stata però molto violenta.

Domenica 17 febbraio 2019

Nella puntata di domenica 17 febbraio, uno dei servizi più discussi delle Iene è stato quello che riguardava il calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo, e la mamma-influencer Francesca Costa.

La Iena Nicolò Devitiis è finita nell’occhio del ciclone per le sue domande un po’ troppo spinte nei confronti della donna, che hanno messo in imbarazzo sia lei che il figlio. Per questo motivo, Devitiis ha chiesto poi scusa ai diretti interessati: “È una cosa che non mi rappresenta da uomo, che va oltre l’educazione di mio padre e mia madre. Ma in quel momento contano Le Iene, la squadra con cui sto giocando. Ci sono degli ordini di scuderia che sono imprescindibili, io cerco di portare i miei valori ma stavolta ho sbagliato”.

Lo speciale di lunedì 28 gennaio 2018

Uno degli argomenti che negli ultimi mesi sono stati maggiormente cavalcati dalle Iene è sicuramente quello che riguarda la strage di Erba. Mentre i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi stanno scontando la loro condanna all’ergastolo in carcere, la Iena Antonino Monteleone ha realizzato una lunga inchiesta alla ricerca della verità su uno degli omicidi più efferati della storia recente del nostro Paese.

La tesi portata avanti nel servizio è molto vicina a quella portata avanti dagli avvocati dei coniugi Romano, che dopo l’iniziale confessione si sono detti innocenti e chiedono a gran voce la revisione del processo.

Strage di Erba, le Iene hanno dei meriti: rivelano un modo di fare le indagini che mette in pericolo chiunque

Nelle settimane successive, poi, Le Iene ha realizzato altri servizi sull’argomento, tirando in mezzo anche la famiglia Castagna, parenti delle vittime della tragedia. Inchieste che hanno attirato anche molte critiche nei confronti del programma di Italia 1.

Le Iene | Dove vedere il programma in tv e in streaming

La trasmissione va in onda in chiaro su Italia 1 il martedì e la domenica. In entrambi i casi in prima serata.

Le Iene vengono trasmesse in streaming tramite la piattaforma Mediaset Play.

Tutti i servizi sono poi visibili on demand sul sito de Le Iene.