Ecco il singolo dei Barbooodos: Jovanotti, Calcutta e Paradiso in versione “Aristogatti”

È uscito giovedì 21 marzo il video di “La Luna e La Gatta”, il nuovo singolo prodotto dall’ormai celebre duo composto da Takagi e Ketra. A cantare il brano sono tre voci molto note della musica italiana: Lorenzo Jovanotti, Edoardo D’Erme noto come Calcutta e Tommaso Paradiso, frontman del gruppo di grande successo Thegiornalisti.

Già da fine febbraio proprio Takagi e Ketra avevano lasciato intendere, pubblicando alcune immagini emblematiche, che stavano lavorando a una nuova produzione che avrebbe coinvolto una band misteriosa. Un gruppo musicale definito dagli stessi produttori – senza dubbio per “stuzzicare” curiosità e immaginazione del pubblico – come “improbabile e esordiente” e “destinata a lasciare un segno indelebile nella musica italiana”.

Venerdì 1 marzo, quando è stato diffuso il brano “La Luna e La Gatta”, tale mistero è stato definitivamente svelato: la band “improbabile” corrisponde ai Barbooodos che altro non è che un gruppo formato dai tre noti artisti e dai due produttori.

Il videoclip, ora disponibile su You Tube, mostra i cinque componenti dei Barbooodos in versione cartone animato, rappresentati come gatti che cantano e suonano in una mansarda. Una scena che non può non far tornare alla mente il famoso cartone Disney, gli Aristogatti, e l’indimenticabile canzone cantata da Romao e la sua “combriccola” di scalmanati gatti randagi che intonava “Tutti quanti voglion fare jazz”.

La regia del video è di Gaetano Morbioli, mentre la sceneggiatura è stata curata da Takagi e Ketra.

Ecco il testo del brano:

Gli alberi pescano pescano

l’anima di questo mondo

emergendo le radici e abbracciando l’Equatore

vorrei tu facessi lo stesso

con la mano sul mio cuore

quando mi guardi negli occhi vorrei finire nel frullatore

ma dimmi come si può stare bene anche quando si è lontani

e non sento la tua voce ormai da troppe settimane

dimmi come si può stare vivi anche senza respirare

posso soltanto deglutire singhiozzare

cantare nella testa

questo motivo che mi fa

stare come la gatta

che guarda dalla finestra

la luna che cade in un lago dipinto di blu

e ci caschi anche tu

nel cielo la notte è romantica

venere bacia Orione

senza sapere dove senza sapere come

vorrei tu facessi lo stesso

chiamandomi col mio nome

l’amore attraversa lo spazio

di chilometri e anni luce

ma dimmi come si può stare bene anche quando si è lontani

e non sento la tua voce ormai da troppe settimane

dimmi come si può stare vivi anche senza respirare

posso soltanto deglutire singhiozzare

cantare nella testa

questo motivo che mi fa

stare come una gatta che guarda dalla finestra

la luna che cade

in un lago dipinto di blu

e ci caschi anche tu

amore non è una scusa

ma giuro mi sono perso

non è stata una bella avventura

però mi è piaciuta lo stesso

c’era la luna in un lago che emanava il suo riflesso

e una banda suonava lontano una musica blues

ci saresti cascata anche tu