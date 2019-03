JEFEO AMICI 2019 – Comincia la nuova edizione del serale di Amici 2019, il famoso talent condotto da Maria De Filippi, che torna in prima serata su Canale 5 a partire da sabato 30 marzo 2019.

Il serale, come ogni anno, è solo la parte finale di un percorso molto più lungo, che va avanti ormai da cinque mesi con gli appuntamenti pomeridiani. Una fase, ormai conclusa, durante la quale i ragazzi hanno migliorato le loro capacità e messo a punto il proprio talento.

Non sono mancati i momenti di scontro, le incomprensioni ma anche le gioie e le soddisfazioni. Al serale ne sono arrivati solo in 12, che si contenderanno la vittoria finale. Un’opportunità fondamentale per la loro carriera, vista la popolarità che può garantire una prima serata del sabato sera su Canale 5.

Tra i concorrenti approdati al serale di Amici 18 c’è Jefeo, che nel corso degli appuntamenti pomeridiani ha messo in mostra tutte le sue qualità da cantante, diventando uno dei giovani talenti più apprezzati dal pubblico.

Ma scopriamo insieme chi è Jefeo.

Jefeo Amici 2019 | Chi è

Il suo vero nome è Fabio Migliano, ha appena 18 anni e vive nel Quartier Tessera di Cesano Boscone in provincia di Milano. La faccia da bravo ragazzo non inganna: chi lo conosce dice che è realmente una persona per bene e sempre sorridente.

Sin da piccolo ha una forte passione per la musica, che lo ha portato ad entrare nella scuola di Amici, arrivando fino al serale. Jefeo è un cantante trap ma con contaminazioni pop. Un genere che lo rende amatissimo tra i più giovani.

Per mantenersi, oltre a comporre la sua musica, lavora come cameriere. Il suo pseudonimo deriva da un sogno che ha fatto. Di sé dice: “Vivo di sensazioni ed emozioni e vorrei che i miei messaggi arrivassero a quelli che mi ascoltano. Vorrei che vedessero quello che vedo io”.

Ha già presentato alcuni suoi inediti, come Silenzio e Bimbo.

Jefeo Amici 2019 | Instagram

Molto popolare sui social, è seguito da ben 125mila persone sul suo profilo Instagram.

