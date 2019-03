ISOARDI INCINTA SMENTITA – “Non sono incinta, sono solo ingrassata”. A dirlo è Elisa Isoardi, conduttrice della Prova del cuoco. L’ex fidanzata di Matteo Salvini, chiacchieratissima per le sue presunte relazioni dopo quella durata anni con il vicepremier, ha smentito ogni indiscrezione su una sua possibile gravidanza. E ha sottolineato in diretta durante la trasmissione in onda su Rai 1: “Non si possono mettere in giro certe notizie non verificate, soprattutto in fase di rinnovo contrattuale”.

Solo pochi giorni fa la presentatrice era stata paparazzata in compagnia dello chef Gianfranco Vissani. Prima ancora con Alessandro Di Paolo (produttore) e, per un suo post su Instagram, era balzata l’ipotesi che fosse legata ad Alberto Matano, giornalista.

Intanto il ministro dell’Interno potrebbe avere una nuova fiamma.

