Gomorra streaming e diretta tv: ecco dove vedere la quarta stagione della serie tv

GOMORRA STREAMING – Da venerdì 29 marzo 2019 va in onda in prima serata su Sky Atlantic la nuova stagione (la quarta) di Gomorra, la fortunata serie tv ispira al libro di Roberto Saviano e ideata da Stefano Sollima.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU GOMORRA 4

Una fiction apprezzata in tutto il mondo e che negli ultimi anni ha riscosso un enorme successo di pubblico. Cosa succederà a Genny Savastano dopo la morte di Ciro Esposito? Chi comanda a Napoli? Domande a cui avremo risposte solo da venerdì 29 marzo.

Dove vedere Gomorra 4? Di seguito tutte le informazioni:

Gomorra streaming | Dove vedere i 12 episodi in tv

Tutti gli episodi di Gomorra 4 andranno in onda via satellite su Sky Atlantic, canale 110 del bouquet Sky.

La messa in onda è prevista in prima serata.

LA TRAMA DI GOMORRA 4

Gomorra streaming | Dove vedere i 12 episodi in live streaming

Gomorra 4 sarà trasmessa anche in diretta live streaming tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky (quindi a pagamento), SkyGo, che permette di poter seguire tutti i programmi della tv satellitare tramite pc, tablet e smartphone.

IL CAST DI GOMORRA 4

Gomorra streaming | Dove vedere i 12 episodi on demand e le repliche

Tutti gli episodi di Gomorra saranno recuperabili in qualsiasi momento (ovviamente dopo la messa in onda) sul servizio on demand di Sky, MySky. Lì, dopo alcuni semplici passaggi da effettuare tramite il telecomando Sky, troverete tutte le puntate con relative trame e minutaggio.

Inoltre, le repliche delle varie puntate dovrebbero essere trasmesse sempre su Sky Atlantic nelle ore e nei giorni successivi alla prima messa in onda.

Insomma, perdersi anche solo un episodio di Gomorra sarà difficile. Buona visione!

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU GOMORRA 4