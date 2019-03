GOMORRA 4 TRAMA – Il 29 marzo 2019 va in onda in prima serata su Sky Atlantic il primo episodio della quarta stagione di Gomorra. Riparte dunque la fortunata serie tv prodotta da Sky, Cattleya e Fandango sulla criminalità organizzata di Napoli e dintorni.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU GOMORRA 4

Cosa succederà a Genny Savastano? Chi comanderà a Napoli? Di seguito le anticipazioni sulla trama della quarta stagione di Gomorra:

Gomorra 4 trama | Di cosa parla la quarta stagione?

La quarta stagione della serie tv riparte esattamente da dove si era chiusa la terza: Genny Savastano da solo sullo yacht a largo del Golfo di Napoli su cui pochi istanti prima ha ucciso, su ordine di Enzo, Ciro Esposito.

Dopo la morte de “L’Immortale” il protagonista viene riportato a riva. Solo e in pericolo di vita vola quindi a Londra. Con lui la moglie Azzurra, con cui però il rapporto – anche a causa del trasferimento obbligato all’estero – si inclinerà. Definitivamente? Chissà.

Il boss, nonostante la lontananza dalla sua Napoli, cercherà un accordo con Patrizia per provare a ricreare un nuovo equilibrio nel sistema ormai completamente saltato. Al centro della città partenopea, infatti, ora sono Enzo e Valerio a detenere il potere. E non hanno alcuna intenzione di perderlo. Tanto meno a favore di Genny Savastano…

La serie tv, come anche accaduto nelle passate stagioni, non sarà ambientata solo ed esclusivamente a Napoli e provincia, ma anche in altre città italiane e all’estero. Nello specifico sono stati girati episodi a Bologna, Reggio Emilia e Londra.

Gomorra 4 trama | Trailer

Ecco il trailer della quarta stagione di Gomorra:

Gomorra 4 trama | Polemiche

A febbraio 2018 la serie da record è finita al centro di un caso: nel 2013 alcune scene della fiction sono state infatti girate nella villa del camorrista Francesco Gallo, conosciuto dalla malavita come “O’ Pisello”, al momento detenuto in regime di 41 bis.

Per ottenere la concessione delle riprese di Gomorra nell’abitazione sotto sequestro, la produzione – secondo il giudice monocratico di Torre Annunziata – avrebbe pagato 6mila euro di pizzo alla famiglia del clan.