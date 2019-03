GOMORRA 4 – Da venerdì 29 marzo 2019 va in onda su Sky Atlantic (canale 110) la nuova stagione, la quarta, di Gomorra, la fortunata serie tv – prodotta da Sky, Cattleya e Fandango – sulla criminalità organizzata di Napoli e dintorni.

Dodici nuovi episodi senza Ciro Esposito (Marco D’Amore), ucciso nella puntata finale della terza stagione. L’attore però non ha abbandonato del tutto il set di Gomorra: D’Amore infatti è passato da davanti a dietro la telecamera per dirigere due episodi della nuova stagione. Quali? Il quinto e il sesto.

Gomorra 4 | Anticipazioni

Di cosa parla la quarta stagione di Gomorra? La serie riparte esattamente da dove si era chiusa la terza. Genny Savastano da solo sullo yacht a largo del Golfo di Napoli su cui pochi istanti prima è stato ucciso Ciro Esposito.

Dopo la morte de “L’Immortale” il protagonista, solo e in pericolo di vita, vola a Londra. Con lui la moglie Azzurra, con cui però il rapporto anche a causa del trasferimento all’estero si inclinerà.

In questo scenario il boss cercherà un accordo con Patrizia per provare a ricreare un nuovo equilibrio nel sistema ormai completamente saltato. Al centro di Napoli, infatti, ora sono Enzo e Valerio a detenere il potere. E non hanno alcuna intenzione di perderlo.

Nelle prime immagini dei nuovi episodi si vedono tutti i protagonisti sopravvissuti alle tre stagioni precedenti: Genny (Salvatore Esposito), Patrizia (Cristiana Dell’Anna), Enzo (Arturo Muselli), Valerio (Loris De Luna) e Azzurra (Ivana Lotito).

I 12 episodi in onda da marzo mostrano scenari differenti rispetto alle passate stagioni: oltre ai rioni di Napoli, la storia toccherà altre città come Bologna, Reggio Emilia e Londra.

Gomorra 4 | Cast

Gomorra 4 vede la partecipazione di tutti i protagonisti della passata stagione rimasti in vita: Genny (Salvatore Esposito), Patrizia (Cristiana Dell’Anna), Enzo (Arturo Muselli), Valerio (Loris De Luna) e Azzurra (Ivana Lotito). Assente – ovviamente – Ciro Esposito (Marco D’Amore) ucciso in chiusura di terza stagione. L’Immortale, questo il suo soprannome, però non ha abbandonato del tutto il set della fortunata serie tv. Marco D’Amore infatti è passato da davanti a dietro la telecamera per dirigere da regista ben due episodi (il quinto e il sesto).

Gomorra 4 | Trailer

Non vi bastano le anticipazioni scritte? Volete vedere anche qualche immagine? Di seguito il primo trailer della quarta stagione di Gomorra:

Gomorra 4 | Regia

La quarta stagione di Gomorra vede ben cinque registi diversi: in primis Francesca Comencini che ha diretto i primi quattro episodi; poi Marco D’Amore (quinto e sesto episodio), Enrico Rosati (settimo e ottavo), Ciro Visco (nono e decimo) e Claudio Cupellini (undicesimo e dodicesimo).

Gomorra 4 | Streaming

La serie tv Gomorra 4 va in onda dal 29 marzo 2019 in prima serata su Sky Atlantic (canale 110 del bouquet della tv satellitare, Sky). Dodici episodi che verranno trasmessi anche in live streaming tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che permette di vedere tutti i programmi della televisione satellitare tramite pc, tablet e smartphone.

Se avete SkyQ e/o MySky, grazie alla funzione on demand, potrete rivedere in qualsiasi momento tutti gli episodi di Gomorra 4.

Gomorra 4 | Curiosità e polemiche

Gomorra è tra le serie più amate dal pubblico italiano e internazionale. Ideata da Stefano Sollima e tratta dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano.

Nel 2016, la fiction è stata inserita dai severi critici del New York Times tra le più riuscite dell’anno.

Giunti alla quarta stagione, il successo della serie è ormai acclarato, ma in questi mesi non sono mancati gli scandali che hanno coinvolto la produzione.

A febbraio 2018, ad esempio, la serie da record è finita al centro di un caso: nel 2013 alcune scene della fiction sono state infatti girate nella villa del camorrista Francesco Gallo, conosciuto dalla malavita come “O’ Pisello”, al momento detenuto in regime di 41 bis.

Per ottenere la concessione delle riprese nell’abitazione sotto sequestro, la produzione – secondo il giudice monocratico di Torre Annunziata – avrebbe pagato 6mila euro di pizzo alla famiglia del clan.

Il location manager Gennaro Aquino è stato quindi condannato a sei mesi di reclusione (pena sospesa) per favoreggiamento personale.

Per il giudice Gabriella Ambrosino il manager alle dipendenze della società cinematografica Cattleya ha scelto la location e ha consegnato direttamente nelle mani del padre del camorrista recluso una busta con dentro i contanti necessari per usufruire della villa.

DOVE VEDERE GOMORRA 4