Francesca Cipriani, la showgirl nota per la sua esageratissima taglia di reggiseno (una settima) e per aver partecipato ad alcuni programmi televisivi come il Grande Fratello o l’Isola dei famosi, ai microfoni di Un giorno da pecora è tornata a parlare della Lega di Matteo Salvini.

La donna aveva già espresso qualche tempo fa stima e ammirazione per il vicepremier e ministro dell’Interno, definendolo “un vero uomo, coraggioso, con gli attributi”. La Cipriani aveva anche raccontato di scrivere a volte al leader del Carroccio su Instagram e che lui gli risponde: “Salvini? L’ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia. Io magari gli scrivo ’che buono, gnam gnam’ e lui mi risponde simpaticamente, con frasi carine, e con uno “gnam gnam” di risposta. Ma lui risponde a tutti, è molto semplice, alla mano”, aveva detto sempre ai conduttori, Gucciari e Lauro, della trasmissione radiofonica su Radio 1.

Così, questa volta, la showgirl abruzzese ha voluto fare, a suo modo, l’in bocca al lupo alla Lega di Matteo Salvini in vista delle elezioni europee. Degli auguri per un buon successo che contengono una promessa decisamente particolare: “Se la Lega e Salvini arrivano al 40% alle europee potrei fare uno strip a Piazza del Duomo a Milano”, ha infatti annunciato la Cipriani.

Quando poi le chiedono se ha mai pensato a candidarsi con la Lega proprio per le prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo ecco la sua risposta: “Potrei esser Supercipri, la paladina che cambierà il mondo, come il mio personaggio di Colorado”.

Infine, rimanendo in tema Lega, i conduttori le chiedono la sua proprio su uno degli argomenti più caldi, l’euro. “Non ci ha portato bene, l’euro ha rovinato tutti gli italiani”, ha detto la Cipriani, concludendo l’intervista.

