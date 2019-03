Che Dio ci aiuti 5 | Rai 1 | Trama | Cast | Elena Sofia Ricci | Streaming e diretta tv

CHE DIO CI AIUTI 5 – Aggiornamento 21 marzo 2019 – Il 21 marzo va in onda l’ultimo appuntamento di Che Dio ci aiuti 5, una delle fiction che ha stregato ormai da cinque anni il pubblico affezionato di Rai 1. Con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, Che Dio ci aiuti per questa stagione è stata trasmessa con dieci episodi, composti ognuno da due puntate ciascuno, per un totale di 20 puntate.

Per questo giovedì di marzo, suor Angela torna ad animare la fiction con una sua presa di posizione che avrà diverse conseguenze sugli altri personaggi. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per quest’ultimo appuntamento.

Che Dio ci aiuti 5 | Anticipazioni decima puntata (21 marzo 2019)

La prima parte s’intitola “Addio!” che indica poco velatamente la fuga di Suor Angela dal convento insieme a Mattia. Una fuga inaspettata e lasciata nel mistero, perché nessuno è stato informato tanto che, suor Costanza e Nico cercano di rintracciarla ma senza successo.

Nel frattempo, Teodora ha fatto una proposta a Gabriele, il quale dovrà riflettere sui propri sentimenti e Ginevra, scoperta la verità su Suor Angela, prende una decisione istintiva.

Nella seconda parte, suor Angela verrà accusata di aver rapito Mattia e scoprirà che anche Pietro e coinvolto in quella faccenda. Nel frattempo, Ginevra capirà di volere Nico, ma forse arriverà tropo tardi.

Che Dio ci aiuti 5 | Anticipazioni nona puntata

Alle 21.20 circa Rai 1 trasmesse il nono appuntamento con Che Dio ci aiuti 5, la popolare fiction leader di ascolti. Cosa accadrà nella puntata di questa sera? Suor Angela si prende cura di un bambino ricoverato in ospedale, ma scoprirà così alcuni segreti scottanti del padre.

Nico, intanto, decide di partire, lasciando ad Asia il compito di occuparsi di Mattia. Suor Ginevra è palesemente innamorata di lui, e ne approfitta per aiutarlo nel trasloco. Come deciderà di comportarsi la religiosa?

Intanto Valentina deve capire se vuole stare con Alessio o no. Azzurra, invece, è sempre più convinta di partire con Athos. La piccola Eugenia sta sempre peggio: i medici non sono molto ottimisti.

Nel finale, suor Angela prende una decisione che sconvolgerà tutto il convento.

Le anticipazioni complete della nona puntata

Che Dio ci aiuti 5 | Anticipazioni ottava puntata

L’ottava puntata si divide in due episodi. Nel primo, intitolato “Attenti al lupo”, c’è una brutta sorpresa in agguato per la povera Ginevra. Suor Angela, infatti, ha scoperto che il padre della ragazza è uscito dal carcere ed è intenzionato a riallacciare i rapporti con Ginevra. Ma quest’ultima non vuole lasciarsi il passato alle spalle, anzi, è decisa più che mai a vendicarsi del padre per aver ucciso sua madre.

In aiuto della ragazza arriva Nico, con il quale ha instaurato un rapporto sempre più armonioso e complesso, per via della relazione di Nico con Maria.

Nel mentre, Gabriele è sempre più coinvolto da Teodora – e la cosa non fa certamente piacere a Valentina – e Azzurra cerca di aiutare Athos.

Nel secondo episodio, invece, suor Angela lavora al fianco di Pietro scoprendo qualche dettaglio in più del suo passato e Nico prenderà finalmente una decisione sulla sua vita sentimentale.

Che Dio ci aiuti 5 | Anticipazioni settima puntata (28 febbraio 2019)

Protagonista di questa puntata è Azzurra, la quale, dopo essersi chiarita con la figlia Emma, decide di avvicinarsi finalmente al suo spasimante, Athos. Una conoscenza che la rende felice, perché l’uomo sembra darle le giuste attenzioni.

Azzurra, però, non riesce ad aprirsi totalmente con lui, perché è ancora scossa per quanto avvenuto con Guido. Intanto Ginevra si presta a fingere di essere la ragazza di Nico. Nel secondo episodio trasmesso questa sera, entra in scena per la prima volta Teodora, la mamma delle due gemelle.

La donna racconterà alle consorelle di aver avuto un grave problema, vale a dire la depressione post-partum, e per questo aveva deciso di lasciare le bambine e darle in affidamento.

Dopo essere stata ad Hollywood, però, Teodora capisce che le due gemelle le mancano, per cui torna al convento, decisa a restare con loro.

Che Dio ci aiuti 5 | Anticipazioni sesta puntata (21 febbraio 2019)

Il sesto episodio è suddiviso in due parti: la prima, intitolata “Sos”, e la seconda intitolata “Come un fantasma”. Qual è la trama?

Al cuore non si comanda e questo ce lo spiega Nico (Gianmarco Saurino), co-protagonista di questo episodio insieme ai suoi dilemmi sentimentali. Durante l’arco narrativo dell’episodio “Sos”, il giovane avvocato tenta di avvicinarsi maggiormente a Maria, per la quale prova un affetto genuino e sempre più autentico. Purtroppo, Nico è combattuto perché sta sviluppando dei sentimenti contrastanti anche per Ginevra. Cosa sceglierà di fare? Da quale piatto della bilancia penderà?

Nel frattempo, Azzurra ha confessato ad Athos di Emma, la figlia nata dalla loro breve relazione adolescenziale. La giovane Emma, a sedici anni, una volta tornata al convento ha instaurato un bel rapporto con Athos, inconsapevole della sua vera identità.

Nell’episodio 12, intitolato “Come un fantasma”, suor Angela torna a primeggiare nella trama insieme a un nuovo ospite al convento: la zia di Nico, a sua volta una suora, si presenta dalle consorelle per fare la conoscenza della fidanzata di suo nipote. Maria, a tal proposito, chiederà aiuto proprio a Ginevra per avere qualche dritta su come impressionare la zia.

Infine, Valentina ha tutta l’intenzione di spezzare (accidentalmente) il cuore di Gabriele nel momento in cui decide di frequentare il suo fisioterapista. Nonostante la delusione, Gabriele la vede così felice da non volerle confessare i suoi sentimenti, così lascia correre.

Che Dio ci aiuti 5 | Anticipazioni quinta puntata (14 febbraio 2019)

Anche questa quinta puntata è suddivisa in due episodi: il primo si intitola “Bruco o farfalla”. Suor Angela è impegnata ad aiutare Eugenia. La bambina ha infatti un brutto male e la suora cerca di aiutarla in questo complesso percorso.

Il sostegno di Suor Angela viene vissuto come un’ingerenza da parte del medico curante della piccola, per via di due caratteri all’apparenza opposti. In realtà ben presto riusciranno a trovare un accordo, spinti entrambi dall’amore per la ragazzina.

Nel frattempo Azzurra pensa seriamente di dire ad Athos il suo segreto, mentre tra Nico e Ginevra avviene una discussione che li farà allontanare. L’avvocato, di conseguenza, si avvicinerà a Maria.

Il secondo episodio della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 5 si intitola “Non c’è peggior cieco di chi non vuole amare”. Azzurra scopre che in convento è tornata la sua figlia di 16 anni, Emma. La donna capisce che dovrà presto dire la verità sia alla ragazza sia all’ex marito.

Nico intanto si invaghisce di Maria: tra i due scapperà un tenero bacio, che complicherà però la situazione con Ginevra. Nico inaspettatamente perde la vista e sarà Ginevra a stargli accanto. Intanto Valentina, spinta da Gabriele e Suor Costanza, riprende a suonare la chitarra per la piccola Eugenia.

Che Dio ci aiuti 5 | Anticipazioni quarta puntata (31 gennaio 2019)

Anche questa quarta puntata è suddivisa in due episodi: “Fuori”, il primo, si apre con suo Angela impegnata nel salvare una bambina dalle angherie della madre. Intanto Maria chiede a Nico di aiutarla ad affrontare suo padre, ma le cose non andranno bene e ci sarà uno scontro.

Azzurra, dopo essere diventata la proprietaria del convento, ha come unico obiettivo quello di vendere la struttura.

Il secondo episodio della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 5 si intitola “L’ultimo ricordo”. Suor Angela aiuta Nico a ritrovare uno studente scomparso nel nulla.

Intanto Ginevra deve fare i conti con una foto compromettente che le viene recapitata, nella quale è in atteggiamenti piuttosto equivoci con Nico durante la serata di ballo.

Scocca la passione tra Valentina e Gabriele, impegnati nella loro prima cena romantica. Azzurra, invece, riceve una proposta per la vendita del convento, ma non vuole incontrare il potenziale compratore perché si tratta di un suo ex.

Che Dio ci aiuti 5 | Anticipazioni terza puntata (24 gennaio 2019)

Il primo episodio della terza puntata si intitola “Basta un click”. Suor Angela viene a sapere che Maria sta ricevendo delle minacce da un ex fidanzato e chiede aiuto a Nico. Suor Costanza invece scopre il segreto delle gemelline mentre Valentina sembra aver ritrovato il sorriso grazie ad Azzurra Leonardi.

Nel secondo episodio, dal titolo “Tu chiamale se vuoi fissazioni”, Suor Angela aiuta Ginevra in un caso che coinvolge i suoi alunni, Nico decide di chiedere a Maria di avere una relazione “esclusiva”: ma vuole davvero lei?

Nel frattempo, Azzurra annuncia che metterà di nuovo in vendita il convento.

Che Dio ci aiuti 5 | Anticipazioni seconda puntata (17 gennaio 2019)

La novizia Ginevra sembra avere una relazione con un ragazzo che si sta per sposare. Suor Angela scopre poi un terribile segreto legato alla ragazza. Nel frattempo Nico conosce Maria e inizia una relazione con lei ma qualcosa non torna.

S’intitola Ultima occasione il secondo episodio della nuova puntata di Che Dio ci aiuti 5 che si apre con una scoperta da parte di Suor Angela: la religiosa del Convento degli Angeli, viene a sapere che Gabriele nasconde qualcosa che potrebbe mettere in pericolo la vita di Valentina.

Che Dio ci aiuti 5 | Anticipazioni prima puntata (10 gennaio 2019)

Nel primo episodio, “Omnia in bonum”, il convento sta aspettando l’arrivo di una nuova novizia, Ginevra, mentre Nico scambierà un bacio appassionante con una sconosciuta prima di rivedere di nuovo Asia.

Nel corso della puntata verrà anche svelato il ritorno di Azzurra da Londra: la donna, infatti, è diventata la nuova proprietaria del convento. Una notizia sorprendente.

Nel secondo episodio, “Come nelle favole”, la storia si concentrerà soprattutto sulle condizioni di salute di Valentina, ancora molto preoccupanti. La donna infatti si trova in coma. Azzurra non riesce a rassegnarsi all’idea che la sua amica abbia deciso di tentare il suicidio e decide allora di indagare il più possibile per scoprire i motivi del suo gesto.

Una determinazione, la sua, che potrebbe mettere anche la vita di Azzurra a rischio.

Che Dio ci aiuti 5 | Novità

A due anni dalla messa in onda della quarta serie, ci sono stati numerosi avvicendamenti all’interno del cast di Che Dio ci aiuti 5. A sorprendere i fan, soprattutto, l’esclusione di Diana Del Bufalo, nella serie da sole due stagioni nel ruolo di Monica: “La notizia che non sono a Che Dio Ci Aiuti 5 è vera, purtroppo, ma non dipende da me”, ha rivelato l’attrice qualche tempo fa su Instagram.

Altro grande assente è Lino Guanciale, l’avvocato Guido Corsi che già nella quarta serie aveva limitato di molto le sue apparizioni. Ma la notizia non ha stupito i fan più attenti, visto che lo stesso attore l’aveva annunciato a tempo debito.

A tanti grandi assenze corrispondono però alcune new entry: è il caso di Raniero Monaco Di Lapio, che interpreterà Athos, il papà di Emma; Laura Adriani, che sarà la nipote di suor Costanza e Simonetta Colombu, una novizia del convento di nome Ginevra.

Altra novità, che ha portato anche qualche polemica attorno alla fiction, è lo spostamento del set da Fabriano, nelle Marche, ad Assisi.

Che Dio ci aiuti 5 | Cast

Oltre alle già citate new entry, nel cast di Che Dio ci aiuti 5 ritroveremo alcune colonne portanti della serie: su tutte suor Angela (Elena Sofia Ricci), autentica protagonista grazie al suo carattere buono ma avvezzo al pettegolezzo. Confermate anche Valeria Fabrizia (la madre superiora suor Costanza) e la bella Francesca Chillemi.

Di seguito, il cast completo della serie.

Elena Sofia Ricci – Suor Angela (QUI il profilo completo)

Valeria Fabrizia – Suor Costanza

Francesca Chillemi – Azzurra Leonardi (QUI il profilo completo)

Arianna Montefiori – Valentina

Gianmarco Saurino – Nico

Cristiano Caccamo – Gabriele

Matilde e Margherita Manfredi – Daniela e Silvia (Gemelle)

Raniero Monaco Di Lapio – Athos

Laura Adriani – Maria, nipote di Suor Costanza

Simonetta Colombu – Ginevra

Christian Monaldi – Edo

Che Dio ci aiuti 5 | Trama

La quarta stagione si è conclusa con il lieto fine tra Azzurra e sua figlia Emma, che è riuscita a perdonare la madre. Le due avevano anche deciso di partire per Londra con Guido e Davide, ma qualcosa le ha spinte a tornare all’Angolo Divino.

La quarta stagione era stata anche quella delle coppie scoppiate: Valentina, viste le difficoltà nel rapporto con il padre, ha deciso di lasciare Gabriele. Anche Monica e Nico si erano molto avvicinati, ma il ritorno del papà di Edo ha impedito la nascita della nuova coppia.

L’uscita dal cast di Monica (Diana Del Bufalo) però pone un grande punto interrogativo su come gli autori hanno deciso di far concludere la storia tra i due.

La nuova stagione, come anticipato, porterà “in dote” a suor Angela una nuova serie di ragazze, da gestire e contenere. Ma l’autentico protagonista delle prime puntate di Che Dio ci aiuti 5 sarà senza dubbio Mattia, un piccolo orfano di sei mesi di cui tutto il convento si prenderà cura.

Suor Costanza, inoltre, oltre a dover tenere a bada le ragazze del convento, sarà impegnata con sua nipote (Laura Adriani), una ragazza a dir poco ribelle. Occhio anche all’altra new entry, Ginevra (Simonetta Columbu), una giovane e gentile novizia.

Che Dio ci aiuti 5 | Trailer

Di seguito, ecco uno dei trailer di Che Dio ci aiuti 5 rilasciati dalla Rai sui propri canali quando ancora non era ufficiale la data del rilascio della nuova stagione.

Che Dio ci aiuti 5 | Streaming e diretta tv

Tutte le puntate di Che Dio ci aiuti 5 andranno in onda in chiaro su Rai 1 il giovedì sera alle 21.25, a partire dal 10 gennaio 2019. La serie, composta da 20 episodi, viene trasmessa in 10 puntate: per ogni prima serata, dunque, vengono trasmessi ben due episodi.

Gli appassionati possono seguire Che Dio ci aiuti 5 anche via streaming, tramite la piattaforma RaiPlay, nella sezione dirette.

Allo stesso modo sempre su RaiPlay, tramite la funzione on demand, sarà possibile recuperare gli episodi già andati in onda in qualsiasi momento.