Che Dio ci aiuti 5 trama | Episodi | Cosa succede | Storia | Rai 1

CHE DIO CI AIUTI 5 TRAMA – Prosegue la quinta stagione di Che Dio ci aiuti, la serie di Rai 1 in onda ogni giovedì sera. La fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi è molto seguita dal pubblico italiano, che continua a premiarla con ottimi ascolti. Ecco perché il ritorno sul piccolo schermo di suor Angela, suor Costanza e l’Angolo Divino è stato atteso per mesi dai fan.

CHE DIO CI AIUTI 5 TRAMA – AGGIORNAMENTO 21 MARZO 2019 – Ecco cosa succede nella decima e ultima puntata di questa sera

Siamo arrivati all’ultimo episodio di questa quinta stagione e Che Dio Ci aiuti, dopo la messa in onda, ci saluterà. Infatti questo decimo appuntamento, per quest’anno, sarà l’ultimo. Cosa aspettarsi allora come arrivederci? Due puntate, ovviamente, in prima serata su Rai 1 come di consueto.

Ma a non rientrare nell’ordinario è proprio Suor Angela, che ha deciso di stravolgere gli equilibri e darsi alla fuga insieme a Mattia. Nessuno è a conoscenza del suo piano, così suor Costanza e Nico si mettono sulle sue tracce ma senza speranza: Suor Angela non si trova da nessuna parte, che fine avrà fatto?

Nel mentre, Gabriele cerca di fare mente locale sui propri sentimenti e Ginevra, sconvolta dalla notizia riguardo Suor Angela, prende a sua volta una decisione avventata.

Nella seconda puntata, intitolata “La strada di casa”, Ginevra infatti sceglie di confessare il suo amore a Nico, ma forse sarà troppo tardi.

Nel mentre, suor Angela è stata accusata di aver rapito Mattia; la verità è che suor Angela ha cercato di aiutarlo.

Non perdetevi l’ultimo appuntamento con Che Dio ci Aiuti, in prima serata alle ore 21:25 su Rai 1. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DELLA DECIMA PUNTATA).

AGGIORNAMENTO 14 MARZO 2019 – Ecco cosa succede nella nona puntata in onda stasera

Giunge al nono appuntamento Che Dio ci aiuti, la fiction di Rai 1 arrivata alla nona edizione. In primo piano le avventure di suor Angela e delle sue consorelle. Ma cosa succederà oggi, 14 marzo 2019?

Come sempre due gli episodi trasmessi questa sera, in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.20. Suor Angela aiuta un bambino ricoverato in ospedale, e scopre così importanti segreti sul padre. Intanto Nico decide che è il momento di partire. Ad aiutarlo nel trasloco Ginevra, che appare evidentemente presa dal ragazzo. Cosa deciderà di fare la suora?

Questioni sentimentali riguardano anche Valentina, che deve decidere se stare con Alessio, e Azzurra, sempre più convinta a partire con Athos.

Eugenia, purtroppo, sta sempre peggio e i medici non son convinti che riesca a sopravvivere.

Di seguito le anticipazioni complete della puntata di Che Dio ci aiuti 5 in onda il 14 marzo 2019. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DELLA NONA PUNTATA)

AGGIORNAMENTO 7 MARZO 2019 – Ecco cosa succede nell’ottava puntata in onda stasera

La fiction con protagonista Elena Sofia Ricci torna con una nuova puntata, l’ottava di questa quinta stagione. Cosa ci aspetta?

Suor Angela è sempre molto premurosa, ancor di più verso Ginevra adesso che suo padre, l’uomo che ha ucciso la madre, è stato scagionato ed è fuori di prigione. Mentre l’uomo vorrebbe rimediare agli errori ed avvicinarsi alla ragazza, Ginevra invece reclama vendetta per quella madre che non ha più. I suoi folli intenti, però, sono interrotti da Nico che, con il suo ascendente, riesce a far ragionare la ragazza.

Questo rapporto che si sta delineando sempre più tra i due ragazzi manda Nico completamente nel pallone.

Inoltre, suor Angela lavora a contatto con Pietro e scopre alcuni dettagli del suo passato che le fanno comprendere maggiormente la sua dedizione al lavoro. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DELL’OTTAVA PUNTATA).

Ma di cosa parla Che Dio ci aiuti 5? Ecco la trama completa della quinta stagione della serie di Rai 1.

Che Dio ci aiuti 5 trama | Cosa succede

Bisogna innanzitutto riannodare i fili fino all’ultima puntata della quarta stagione, per capire a che punto avevamo lasciato i protagonisti di Che Dio ci aiuti.

La quarta serie infatti si è conclusa con il lieto fine tra Azzurra e sua figlia Emma, che ha perdonato la madre e ha accettato di partire con lei alla volta dell’Inghilterra. Qualcosa, tuttavia, le spingerà nuovamente a rientrare da Londra per tornare all’Angolo Divino.

La quarta stagione di Che Dio ci aiuti 5 era stata anche quella delle coppie scoppiate: Valentina, dopo le grandi difficoltà nel rapporto con il padre, ha deciso di lasciare Gabriele. Un altro amore pressoché finito era quello tra Monica e Nico.

Da capire, nel corso della quinta stagione, cosa è successo davvero tra i due ragazzi. Soprattutto adesso che Monica (Diana Del Bufalo) ha lasciato la fiction.

Importante anche l’apporto delle new entry del convento: Maria, la vulcanica e ribelle nipote di suor Costanza e Ginevra, una nuova giovane novizia. Altro grande protagonista delle prime puntate di Che Dio ci aiuti 5 è senza dubbio Mattia, un piccolo orfano di sei mesi di cui tutto il convento si prenderà cura.

Che Dio ci aiuti 5 trama | Le parole di Elena Sofia Ricci

La protagonista della fiction, Elena Sofia Ricci, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha dato alcune anticipazioni sulla quinta stagione: “Credo che sia la stagione – ha detto – in cui abbiamo osato di più. Ci saranno nuovi episodi nei quali affronteremo temi dolorosi come i femminicidi e l’abbandono dei bambini”.

E a proposito del suo ruolo in Che Dio ci aiuti 5, l’attrice toscana ha dichiarato: “Quando stavamo finendo le riprese della quarta stagione e già si parlava della quinta, io dissi che, nella mia carriera, non ero mai andata oltre la quarta. Avevo sempre mollato perché dopo un po’ non ho più nulla da dire, mi annoio”.

Cosa le ha fatto cambiare idea allora? “L’unica cosa che mi poteva convincere a continuare è che suor Angela vivesse una crisi profonda. E così è stato”. Un’indicazione importante su cosa potrebbe succedere nei nuovi episodi della serie.

Che Dio ci aiuti 5 trama | Trailer

Di seguito, ecco uno dei trailer di Che Dio ci aiuti 5 rilasciati dalla Rai sui propri canali quando ancora non era ufficiale la data del rilascio della nuova stagione.

