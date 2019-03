Che Dio ci aiuti 5 streaming | Diretta tv | Dove vederlo | Rai 1

CHE DIO CI AIUTI 5 STREAMING – Da giovedì 10 gennaio 2019 tornano su Rai 1 le avventure di suor Angela e dell’Angolo Divino, il bar situato all’interno di un convitto dove si svolgono le vicende di Che Dio ci aiuti, la fortunata serie tv giunta alla quinta edizione con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi.

Sono 20 le puntate previste di Che Dio ci aiuti 5, spalmate su 10 prime serate su Rai 1.

AGGIORNAMENTO 21 MARZO 2019 – Che Dio ci aiuti torna con l’ultima puntata

Il momento decisivo è arrivato: Che Dio ci aiuti andrà in onda il 21 marzo con l’ultimissima puntata di questa quinta stagione. Ci ha tenuto compagnia a lungo e adesso suor Angela ha deciso di stravolgere completamente gli equilibri della trama, compiendo un’azione che molti le additeranno come bizzarra e addirittura al di fuori della legge.

Suor Angela, in questa decima puntata, scappa insieme a Mattia; eppure questa fuga viene travisata e finirà per essere accusata di rapimento. Ma è davvero andata così? Conoscendo suor Angela, e riflettendo sulla storia di Mattia analizzata nella nona puntata, sappiamo che non è così.

Suor Angela ha cercato semplicemente di aiutare Mattia e, nella sua lunga analisi, scoprirà che anche Pietro è coinvolto in quella faccenda. Nel frattempo, suor Costanza non si dà per vinta e si mette sulle tracce dell’amica con l’aiuto del giovane Nico, a sua volta impegnato in una lotta sentimentale.

Ginevra, infatti, scoprendo la verità su suor Angela decide di farsi avanti e confessare il suo amore a Nico, ma forse è arrivata troppo tardi questa cosa. Cos’altro ci attende in quest’ultimo episodio? (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DELLA DECIMA PUNTATA).

AGGIORNAMENTO 14 MARZO 2019 – Che Dio ci aiuti torna con la nona puntata su Rai 1

Si avvicina il finale di questa quinta edizione di Che Dio ci aiuti, la fiction di Rai 1 giunta alla nona di dieci puntate. Leader assoluta negli ascolti, la serie con protagonista Elena Sofia Ricci torna questa sera, giovedì 14 marzo, in prima serata a partire dalle 21.20.

Continuano le avventure dell’Angolo Divino e delle sorelle che lo gestiscono. In primo piano nei due episodi in onda oggi le situazioni sentimentali di molti dei personaggi della fiction più amati dal pubblico. Tra questi Nico, che decide di traslocare e partire, lasciando Mattia alle cure di Asia. Ginevra, intanto, lo aiuta nel trasloco, perché è sentimentalmente presa da lui: riuscirà la religiosa a chiarirsi e capire i propri sentimenti?

Spazio anche a Valentina, che si trova davanti a un bivio: stare o meno con Alessio? Azzurra, invece, è sempre più presa da Athos e vorrebbe partire con lui.

Nel secondo episodio, Suor Angela aiuta Maria, che nasconde un terribile segreto. Di seguito le anticipazioni complete della nona puntata di Che Dio ci aiuti 5, in onda su Rai 1 il 14 marzo 2019. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DELLA NONA PUNTATA)

AGGIORNAMENTO 7 MARZO 2019 – Che Dio ci aiuti torna con l’ottava puntata su Rai 1

Giovedì torna Che Dio ci aiuti, la fiction con protagonista Elena Sofia Ricci e la sua suor Angela che è giunta quest’anno alla sua quinta stagione.

Per l’appuntamento del 7 marzo, ci aspettano diversi ingranaggi della trama. Come al solito, la puntata è composta da due episodi. Nel primo, vedremo delinearsi degli interessi sentimentali, a partire da Nico, sempre più vicino a Ginevra e sempre più confuso sulla sua relazione con Maria. In particolare, Nico salverà Ginevra da una situazione difficile poiché la ragazza vorrà vendicarsi del padre appena uscito di galera (responsabile della morte della madre della ragazza).

Nel secondo episodio, Nico finalmente prenderà una decisione riguardo la sua relazione con Maria, ma la comunicherà soltanto a Ginevra. Nel frattempo, suor Angela conosce più a fondo Pietro e alcuni segreti del suo passato. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DELL’OTTAVA PUNTATA).

Ma come seguire la fiction di Rai 1? Come vederla in tv? E in streaming? Di seguito, qualche indicazione.

Che Dio ci aiuti 5 streaming | Dove vedere la serie in tv

Tutte le puntate di Che Dio ci aiuti 5 va in onda in chiaro su Rai 1 il giovedì sera alle 21.25, a partire dal 10 gennaio 2019. Ogni giovedì vengono dunque trasmessi due episodi.

Per tutti gli appassionati basta dunque sintonizzarsi sul primo canale Rai, al tasto 1 e 501 del digitale terrestre.

Chi ha Sky, può trovare la fiction anche al canale 101 del proprio decoder.

Che Dio ci aiuti 5 streaming | Dove vedere la serie in streaming

Chi non può guardare Che Dio ci aiuti 5 in televisione può comunque seguire la serie in streaming, tramite la piattaforma RaiPlay, nella sezione dirette.

Allo stesso modo, sempre su RaiPlay, la funzione on demand permette di recuperare gli episodi in qualsiasi momento a partire dal giorno dopo la messa in onda.

Che Dio ci aiuti 5 streaming | Trailer

Di seguito, ecco uno dei trailer di Che Dio ci aiuti 5 rilasciati dalla Rai sui propri canali quando ancora non era ufficiale la data del rilascio della nuova stagione.

Che Dio ci aiuti 5 streaming | Trama

La quarta stagione si è conclusa con il lieto fine tra Azzurra e sua figlia Emma, che è riuscita a perdonare la madre. Le due avevano anche deciso di partire per Londra con Guido e Davide, ma qualcosa le ha spinte a tornare all’Angolo Divino.

La quarta stagione era stata anche quella delle coppie scoppiate: Valentina, viste le difficoltà nel rapporto con il padre, ha deciso di lasciare Gabriele. Anche Monica e Nico si erano molto avvicinati, ma il ritorno del papà di Edo ha impedito la nascita della nuova coppia.

L’uscita dal cast di Monica (Diana Del Bufalo) però pone un grande punto interrogativo su come gli autori hanno deciso di far concludere la storia tra i due.

La nuova stagione, come anticipato, porterà “in dote” a suor Angela una nuova serie di ragazze, da gestire e contenere. Ma l’autentico protagonista delle prime puntate di Che Dio ci aiuti 5 sarà senza dubbio Mattia, un piccolo orfano di sei mesi di cui tutto il convento si prenderà cura.

Suor Costanza, inoltre, oltre a dover tenere a bada le ragazze del convento, sarà impegnata con sua nipote (Laura Adriani), una ragazza a dir poco ribelle. Occhio anche all’altra new entry, Ginevra (Simonetta Columbu), una giovane e gentile novizia.

