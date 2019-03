Che Dio ci aiuti 5 cast | Attori | Novità | Addii | Elena Sofia Ricci | Francesca Chillemi

CHE DIO CI AIUTI 5 CAST – Torna sul piccolo schermo il convento più amato della televisione italiana. Da giovedì 10 gennaio 2019, a partire dalle 21.25, Rai 1 trasmette infatti la quinta stagione di Che Dio ci aiuti, la fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi.

Sono 20 gli episodi di Che Dio ci aiuti 5, ambientato questa volta ad Assisi e non più a Fabriano. Scopriamo insieme da chi è composto il cast della nuova stagione, chi sono gli attori e qual è la trama.

AGGIORNAMENTO 21 MARZO 2019 – Le anticipazioni della decima e ultima puntata in onda stasera

Siamo abituati alla presenza di Suor Angela & Co ogni giovedì in prima serata su Rai 1: ebbene, questa quinta stagione arriverà al termine proprio stasera, 21 marzo, con la decima puntata.

Come di consueto, la puntata sarà divisa in due parti: la prima è intitolata “Addio!” e la seconda “La strada del ritorno”. Ma cosa succederà?

Succede che Suor Angela è scappata: ha abbandonato il suo prezioso abito religioso e si è data alla fuga, insieme a Mattia. Un gesto inaspettato che ha colto tutti di sorpresa, anche suora Costanza e Nico che cercano di mettersi sulle loro tracce ma senza trovar nulla; ed è proprio questo l’intento di Suor Angela, perché lei non vuole essere trovata da nessuno.

Nel mentre, le vicende amorose di Gabriele e Ginevra si complicano, soprattutto per quest’ultima nella seconda parte della puntata, perché Ginevra ammette finalmente la natura dei suoi sentimenti per Nico. Purtroppo per lei, anche Nico ha preso una decisione che però riguarda suo figlio.

Nel frattempo, la situazione per Suor Angela si è complicata perché è stata accusata di rapimento, quando invece ha fatto quel che ha fatto soltanto per proteggere Mattia. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA)

AGGIORNAMENTO 14 MARZO 2019 – Le anticipazioni della nona puntata in onda questa sera

Torna, come ogni giovedì, Che Dio ci aiuti, la fiction di Rai 1 arrivata alla quinta edizione. Questa sera, 14 marzo 2019, va in onda la nona puntata, con gli episodi numero 17 e 18. Come sempre spazio alle avventure di suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, e le sue consorelle.

Tante le sorprese nel doppio episodio di questa sera. Per Nico è arrivato il momento di partire, per cui Asia deve accudire Mattia. Cosa deciderà di fare Valentina? Stare con Alessio o andare per la sua strada?

Azzurra, invece, deve decidere se partire oppure no con Athos. Nel frattempo, purtroppo, le condizioni di salute di Eugenia si fanno sempre più gravi.

Nel secondo episodio, Suor Angela aiuta Maria, che nasconde un inconfessabile segreto. Ginevra, intanto, è sempre più presa da Nico: cosa deciderà di fare la suora? Nel finale la suora interpretata da Elena Sofia Ricci prenderà una decisione drastica che sconvolgerà il convento. Ma non solo. Nel link seguente tutte le anticipazioni della puntata del 14 marzo. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DELLA NONA PUNTATA).

AGGIORNAMENTO 7 MARZO 2019 – Le anticipazioni dell’ottava puntata in onda questa sera

Anche questo giovedì abbiamo doppio appuntamento con Che Dio ci aiuti: divisa in due episodi, l’ottava puntata si presenta ricca di spunti.

Nel primo Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, cerca di aiutare Athos, interpretato da Raniero Monaco Di Lapio, a recuperare il denaro perso. Ginevra vuole vendicarsi di suo padre, uscito prima di prigione dopo aver ucciso la madre della ragazza, ma Nico la farà desistere.

Nel frattempo, Teodora – interpretata da Ilaria Spada – consolida il suo rapporto con Gabriele, per l’infelicità di Valentina.

Nel secondo episodio, suor Angela (Elena Sofia Ricci) affianca Pietro per una nuova missione e scopre alcuni dettagli della sua vita passata. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DELL’OTTAVA PUNTATA).

Che Dio ci aiuti 5 cast | Novità

Scorrendo i nomi del cast di Che Dio ci aiuti 5 fa rumore ad esempio l’assenza di Diana Del Bufalo, autentica rivelazione delle ultime due stagioni della fiction Rai. L’esclusione dell’attrice, che in un post su Instagram ha sottolineato come la decisione non sia arrivata da lei, ha fatto molto discutere tra i fan.

Nei nuovi episodi, dunque, non c’è spazio per la Monica della serie. Per questo il pubblico attende di conoscere come gli autori hanno deciso di farla uscire dalla storia, visti i tanti punti rimasti in sospeso alla fine della quarta stagione. Soprattutto riguardo alla sua relazione con Nico.

Altro grande assente è Lino Guanciale, l’avvocato Guido Corsi, che però aveva annunciato già da molto tempo la sua uscita dal film.

Ci sono anche tante new entry nel cast di Che Dio ci aiuti 5: Raniero Monaco Di Lapio, ad esempio, interpreterà Athos, il papà di Emma; Laura Adriani, invece, sarà la nipote di suor Costanza. Il suo è un personaggio molto particolare: il suo carattere ribelle darà molti grattacapi alla madre superiora. L’attrice sarda Simonetta Colombu, infine, sarà una novizia del convento di nome Ginevra.

Che Dio ci aiuti 5 cast completo

Nel cast di Che Dio ci aiuti 5 rimangono alcune colonne portanti della serie: su tutte suor Angela (Elena Sofia Ricci), autentica protagonista grazie al suo carattere buono ma avvezzo al pettegolezzo. Nei mesi precedenti si era vociferato anche di un possibile addio dell’attrice toscana, che ha spesso affermato di non amare personaggi che la vincolano molto a lungo.

Tuttavia, suor Angela è stata confermatissima anche per la quinta stagione della fiction. Allo stesso modo, c’è ancora Valeria Fabrizia, la madre superiora suor Costanza, chiamata all’arduo compito di badare alle tante ragazze e suore del convento. Nel cast anche Francesca Chillemi, che interpreterà Azzurra Leonardi nonostante il suo personaggio, alla fine della quarta serie, si fosse trasferito a Londra.

Di seguito, il cast completo della serie di Rai 1.

Elena Sofia Ricci – Suor Angela (QUI il profilo completo)

Valeria Fabrizia – Suor Costanza

Francesca Chillemi – Azzurra Leonardi (QUI il profilo completo)

Arianna Montefiori – Valentina

Gianmarco Saurino – Nico

Cristiano Caccamo – Gabriele

Matilde e Margherita Manfredi – Daniela e Silvia (Gemelle)

Raniero Monaco Di Lapio – Athos

Laura Adriani – Maria, nipote di Suor Costanza

Simonetta Colombu – Ginevra

Christian Monaldi – Edo

Che Dio ci aiuti 5 cast | Trailer

Di seguito, ecco uno dei trailer di Che Dio ci aiuti 5 rilasciati dalla Rai sui propri canali quando ancora non era ufficiale la data del rilascio della nuova stagione.