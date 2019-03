Che Dio ci aiuti 21 marzo | Anticipazioni decima e ultima puntata

CHE DIO CI AIUTI 21 MARZO – Anche il treno per Che Dio ci aiuti è giunto al capolinea della quinta stagione. Le avventure di Suor Angela e il resto della combriccola del Bar Divino devono salutarci con questo decimo e ultimo appuntamento, come sempre in prima serata su Rai 1.

Elena Sofia Ricci si è calata nelle vesti di Suor Angela da ormai cinque anni e, in quest’ultima puntata, la vedremo in fuga (come già anticipato nel precedente episodio) e soprattutto senza il suo prezioso abito religioso.

Cosa succederà in quest’ultimo episodio? Suor Angela tornerà sui propri passi?

Che Dio ci aiuti 21 marzo | Anticipazioni della decima e ultima puntata | Prima parte

Come di consueto, il ritorno di Che Dio ci aiuti 5 si dirama in due parti: la prima puntata è intitolata suggestivamente “Addio!” (sì, con tanto di punto esclamativo) e si concentra su chi va e chi ritorna.

Ad andare via, come già anticipato, è proprio Suor Angela. Ma perché un gesto tanto avventato? La suora ha deciso di lasciare il convento insieme a Mattia senza dire niente a nessuno, e sia Suor Costanza che Nico cercano di riparare al danno, ma non riescono a trovare alcuna pista che possa condurli verso suor Angela. Forse, l’intento di quest’ultima è quello di non essere affatto trovata.

Nel frattempo, Gabriele cerca di capire la vera natura dei suoi sentimenti dopo la proposta di Teodora e Ginevra, una volta scoperta la verità su Suor Angela, prende a sua volta una decisione istintiva.

Che Dio ci aiuti 21 marzo | Anticipazioni della decima e ultima puntata | Seconda parte

Se la prima parte era un addio, la seconda invece è intitolata “La strada di casa”. Un altro scandalo coinvolge il convento: Suor Angela, infatti, è accusata di aver rapito Mattia, ma noi siamo consapevoli che invece quella fuga è nata per proteggerlo; inoltre, la suora scopre che anche Pietro è coinvolto in questa faccenda.

Intanto Ginevra ha finalmente fatto chiarezza mentale sui propri sentimenti: vuole Nico. Una scelta forse arrivata troppo tardi, perché il ragazzo a sua volta ha preso una ferrea decisione.

Azzurra fa ritorno in convento, ora più che mai predisposta a un nuovo amore: riuscirà a realizzare il suo desiderio?

Che Dio ci Aiuti vi aspetta con l’ultima puntata su Rai 1, alle ore 21:25.

