Bello Figo è tornato. La nuova provocazione fa infuriare il web | VIDEO

Ve lo ricordate Bello Figo? Ecco, chi segue i suoi profili social sarà abituato ormai alle sue uscite eccentriche e stravaganti. Chi non finisce spesso sul suo profilo Instagram, però, non saprà quale è stata l’ultima trovata del rapper.

Su Instagram, il rapper ghanese ha postato un video in cui si mostra intento a mangiare, in macchina. Tutto normale finché Bello Figo non gira la telecamera e mostra una manciata di banconote da 50 e 100 euro appoggiate sulle sue gambe. Ma non finisce qui, perché il rapper che fa arrabbiare tutti prende una banconota da 100 e se la porta alla bocca, pulendola.

Poi accartoccia la banconota e la butta in una busta. Ne prende un’altra da cento e la usa come tovagliolo per non toccare con le mani il pollo fritto che stava mangiando. Accanto al post, la didascalia recita: “Tutti Sanno Ke Non avevo i fazzoletti”.

Il gesto non è piaciuto affatto e Il re dello swag è stato travolto da critiche e insulti. Come sempre, d’altronde. Il cantante di “Pasta col tonno” è solito pubblicare sui social cose del genere. Molti utenti, però, non hanno perdonato a Bello Figo quel gesto sprezzante e sotto il post sono piovuti decine e decine di commenti negativi: “Sei stupido come una roccia”, scrive un utente. “Ma lo sai quante persone muoiono di fame ogni giorno ? o quante persone povere avrebbero mangiato con quei 100 euro? spero ti vada di storto quel pollo e soffochi”, si legge in un altro commento. “E pensa che al mondo stanno bambini senza mangiare”, scrive un altro utente.