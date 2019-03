Bambina di 11 mesi cade nella pentola dell’acqua bollente durante il bagnetto: è gravissima

Daniil Chernenko, una bambina di appena 11 mesi, si è ustionata mentre stava per fare il bagnetto con la sua mamma.

L’incidente domestico è avvenuto in Ucraina, nella regione dell’Odessa, dove Tetyana Chernenko, la madre della piccola, aveva messo a bollire una pentola di acqua per fare un bagno caldo alla sua bambina. Ma mentre la donna stava mischiando l’acqua calda nella vasca per mettere la bambina a fare il bagnetto, Daniil è scivolata nella pentola piena di acqua bollente.

La bambina è stata portata d’urgenza in ospedale, Daniil Chernenko si è ustionata sull’80 per cento del corpo. I medici stanno cercando di salvare la bambina che si trova in gravissime condizioni.

La madre avrebbe assistito alla scena, ma non avrebbe fatto in tempo a mettere in salvo la figlia. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la bambina era nel lettino e si sarebbe sporta dalle sbarre precipitando nella pentola.

“L’ho subito estratta, poi l’ho avvolta in un panno di cotone e fin da subito mi è stato chiaro che le sue condizioni erano gravi, perché la pelle le si staccava dal corpo”, ha raccontato la mamma.

