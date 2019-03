“Mamma, siamo in un pullman, ci stanno uccidendo, ci stanno portando in un posto sconosciuto, non sappiamo dove ci portano, ci vogliono uccidere tutti, ci stanno portando via, mamma, aiutami”. Sono le tremende parole di Adam, uno dei giovani studenti sul bus incendiato a San Donato Milanese.

Impossibile riuscire a immedesimarsi nello stato d’animo del bambino e della madre che ha ricevuto la telefonata all’improvviso.

I bambini sono stati salvati dall’intervento dei carabinieri e delle forze dell’ordine, intervenuti sul posto dopo la chiamata di uno degli studenti a bordo.

