AMICI SERALE 2019 CONCORRENTI – Una nuova edizione del serale di Amici sta per cominciare. Sabato 30 marzo in prima serata su Canale 5 si riaprono le porte della famosa scuola per aspiranti cantanti e ballerini, guidata come sempre dalla padrona di casa Maria De Filippi.

Chi vincerà l’edizione numero 18 del popolare talent? Il programma, che macina ogni anno ascolti record, ha lanciato nel corso degli anni numerosi talenti che hanno letteralmente sfondato nel loro campo, come Alessandra Amoroso e Irama, vincitore dell’ultima edizione.

Tutto sul serale di Amici di Maria De Filippi

Insomma, un’opportunità da non perdere per questi ragazzi, in molti casi già divenuti idoli dei fan del programma. D’altronde per loro il percorso va avanti già da cinque mesi: un periodo lungo fatto di lezioni, prove, contrasti, lacrime e gioie.

Quest’anno solo in 12 hanno avuto la possibilità di guadagnare la tanto ambita maglia verde, per giocarsi la grande chance di farsi conoscere dall’ampio pubblico del sabato sera di Canale 5.

Ecco allora tutti i concorrenti del serale di Amici 2019.

Alberto Urso (cantante)

Giordana Angi (cantante)

Jefeo (cantante)

Ludovica Caniglia (cantante)

Mameli (cantante)

Mowgly (ballerino)

Rafael Quenedit Castro (ballerino)

Tish (cantante)

Umberto Gaudino (ballerino)

Valentina Vernia (ballerino)

Vincenzo Di Primo (ballerino)

A quest’elenco manca ancora l’ultimo nome, che verrà svelato nel corso dell’ultimo appuntamento pomeridiano di Amici 18, in onda sabato 23 marzo su Canale 5. Secondo le più accreditate indiscrezioni, il dodicesimo e ultimo ragazzo ad accedere al serale sarebbe Alvise.

I concorrenti sono stati già suddivisi tra squadra bianca e squadra blu:

Squadra Blu: Jefeo, Valentina, Mowgly, Tish, Alberto Vincenzo

Squadra bianca: Giordana, Umberto, Ludovica, Mameli, Rafael (e si dovrebbe aggiungere Alvise).

Amici serale 2019 Concorrenti | Novità

Si tratta di un’edizione ricca di novità e colpi di scena rispetto al passato. Innanzitutto tornano i direttori artistici o coach. Entrambe le squadre, la blu e la bianca, avranno quindi una guida che li aiuterà durante la settimana a prepararsi per la puntata. Inoltre durante il serale il direttore artistico sceglierà il concorrente da schierare per ogni singola prova.

Per il ritorno del serale di Amici Maria De Filippi ha puntato su un numero uno assoluto nel ruolo di direttore artistico: stiamo parlando di Ricky Martin, una delle star internazionali più mate dal pubblico. L’altro coach, un po’ a sorpresa, è il tenore Vittorio Grigolo, 42 anni, che vanta già una carriera di tutto rispetto, tra cui l’aver cantato da giovanissimo con Luciano Pavarotti.

Tra i giudici è stato ufficializzato finora solo il nome di Loredana Bertè, reduce dal quarto posto al Festival di Sanremo. Veniamo ai docenti: quelli di ballo sono Timor Steffens, Alessandra Celentano e Veronica Peparini. I docenti di canto sono invece Alex Britti, Stash dei The Kolors e Rudy Zerbi.

Tra le altre novità del serale di Amici 2019 il ritorno di Giuliano Peparini che si occuperà nuovamente delle scenografie e delle coreografie delle varie esibizioni e l’introduzione dell’orchestra per accompagnare le esibizioni dei giovani cantanti.

Dove vedere il serale di Amici in streaming