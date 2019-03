Viaggiare senza spendere un euro in tutto il mondo: per molti un sogno che si realizza. Un’agenzia di viaggi inglese,”Busabout“, sta cercando sei candidati disposti a girare tra Asia, Europa e Stati Uniti gratis: unico requisito richiesto è documentare tutto su Instagram e sui canali social ufficiali. Per accedere alle selezioni bisogna essere maggiorenni (non ci sono altri limiti di età).

Non solo, saranno gli stessi follower a decidere l’itinerario da seguire o le esperienze da provare (per esempio fare paracadutismo o rafting in Svizzera? Mangiare o meno gli insetti a Bangkok?). I sei fortunati, suddivisi in tre coppie, avranno un budget settimanale di 360 euro oltre a tutte le spese pagate. La durata di ciascun viaggio sarà tra le 6 e le 12 settimane, da maggio a settembre.

I candidati ideali dovranno essere in grado di creare e pubblicare contenuti in tempo reale oppure avere competenze di montaggio video. Il primo viaggio inizierà il 5 maggio dall’Asia per terminare il 12 giugno: Laos, Cambogia, Thailandia e Vietnam i paesi da visitare.

La buona notizia è che c’è ancora tempo per candidarsi: basta caricare su Youtube, entro l’8 maggio, un video della durata di un minuto raccontando di se stessi e della propria città. È possibile anche già candidarsi in coppia. La selezione finale sarà nelle mani del pubblico che potrà fare la sua scelta sul sito di “Busabout”.

