Uomini e Donne 20 marzo 2019 | Anticipazioni | Trono Over | Canale 5

UOMINI E DONNE 20 MARZO 2019 – Terzo appuntamento della settimana, oggi pomeriggio a partire dalle 14.45, con Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Gli episodi degli ultimi due giorni (quello di lunedì e quello di martedì) hanno riguardato il parterre senior del programma, quello dedicato alle persone di oltre 40 anni che desiderano conoscersi e frequentarsi al pari dei tronisti più giovani. Tra i protagonisti delle scorse puntate, Gemma Galgani e Rocco Fredella, David Scarantino e Cristina Incorvaia, Riccardo Guarnieri e Ida Platano, Barbara De Santi e Roberto.

Tutte le anticipazioni sul programma Uomini e Donne

Ma di quale trono si parlerà oggi? Ancora una volta trovo over o torneranno invece i protagonisti del trono classico?

Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata di mercoledì 20 marzo 2019. Se non volete spoiler, vi invitiamo a interrompere la lettura.

Uomini e Donne 20 marzo 2019 | Anticipazioni | Pamela e Stefano

Anche oggi pomeriggio si parlerà del Trono Over. La puntata partirà dalla love story tra Pamela Barretta e Stefano Torrese, che nelle ultime registrazioni non sono stati presenti in studio. Maria allora oggi parlerà dei due, spiegando che si stanno frequentando al di fuori del programma.

L’ultima volta, in puntata, Stefano aveva infatti deciso di lasciare la trasmissione, invitando Pamela a seguirlo se davvero provava un interesse per lui. Alla fine, la donna ha deciso di ascoltarlo e dai canali social dei due sembra che la loro storia stia procedendo bene.

Uomini e Donne 20 marzo 2019 | Anticipazioni | Denise e Sebastiano

Ma la puntata andrà anche oltre i due, comunque assenti in studio. E l’attenzione dei telespettatori si sposterà sulla coppia formata da Denise Pantano e Sebastiano Mignosa, ultimamente un po’ fuori dai riflettori.

Il pubblico li ricorda infatti per le loro sonore litigate, al punto che più volte si è pensato che i due rompessero definitivamente, soprattutto a causa dei troppi sospetti della donna nei confronti del suo corteggiatore.

Alla fine, però, i due hanno deciso di lasciare il programma, come annunciato da loro stessi su Instagram. Oggi verrà dunque ufficializzata la cosa, nella speranza che frequentandosi lontano dalle telecamere possano risolvere i loro contrasti e tornare così un giorno negli studi di Uomini e Donne da fidanzati.

Ovviamente, nel corso della puntata di oggi pomeriggio su Canale 5 ci sarà spazio anche per molte altre coppie e per le battute taglienti degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

