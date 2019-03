Ultime notizie oggi dall’Italia e dal mondo | Attualità, cronaca, politica | Ultima ora | News in tempo reale | Aggiornamenti quotidiani giorno per giorno

La redazione di TPI cura per voi una selezione di ultime notizie di cronaca, attualità politica dall’Italia e dal mondo, fornendo anche un’agenda quotidiana dei fatti più importanti della giornata, come già viene fatto con le ultime news dal governo e gli ultimissimi sondaggi elettorali politici. N.B.: se questa diretta in tempo reale non risulta aggiornata all’orario più recente, cliccate qui.

L’agenda di oggi | Mercoledì 20 marzo Caso Diciotti: voto finale al Senato sull’ : voto finale al Senato sull’ autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Migranti: si attendono sviluppi sul caso della : si attendono sviluppi sul caso della nave della ong Mare Jonio con 49 persone sbarcata al porto di Lampedusa e posta immediatamente sotto sequestro. Via della Seta: i preparativi per l’arrivo a Roma del presidente cinese Xi Jinping. Regionali: ultimi giorni di campagna elettorale in : ultimi giorni di campagna elettorale in Basilicata Sblocca cantieri: il il decreto arriva al tavolo del Consiglio dei ministri. Salario minimo: tavolo tecnico al Mise con i : tavolo tecnico al Mise con i sindacati Ue: il Ppe esamina l’espulsione del partito del presidente ungherese : il Ppe esamina l’espulsione del partito del presidente ungherese Orban dal gruppo. Ilaria Alpi: ricorre l’anniversario della morte della ricorre l’anniversario della morte della giornalista , uccisa insieme a Miran Hrovatin a Mogadiscio. L’agenda di oggi | Martedì 19 marzo Governo: il premier Conte riferisce in Aula sulla : il premier Conte riferisce in Aula sulla Via della seta e sul prossimo vertice Ue. Decretone: il : il testo all’esame della Camera. Diciotti: la proposta della giunta delle Elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l’autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro Salvini arriva in Senato. Venezuela: si tiene a Roma l’incontro e la conferenze stampa degli inviati di Usa e Russia. Olanda: gli sviluppi nelle indagini : gli sviluppi nelle indagini sull’attacco a Utrecht. Brexit: Tusk in visita a Dublino in vista del vertice Ue. Medio Oriente: il segretario Usa Pompeo inizia il tour in Kuwait, Israele e Libano. Rai: in Vigilanza attesa l’audizione di Foa e Salini. Le notizie di oggi | Lunedì 18 marzo 18 marzo – ore 13.00 – Si butta dal decimo piano col nipote di 5 anni. Lo strazio della madre del bimbo: “Era una pazza, lo sapevo”. La notizia 18 marzo – ore 12.00 – Paesi Bassi, sparatoria a Utrecht: ci sarebbe almeno un morto. La notizia 18 marzo – ore 11.00 – Congresso delle Famiglie, M5s all’attacco della Lega: “Sfigati”. I dettagli 18 marzo – ore 10.00 – Decretone, oggi al via l’esame alla Camera: tutte le novità punto per punto. I dettagli 18 marzo – ore 9.00 – Primarie Pd, sospetti sui risultati ufficiali: i numeri sono “statisticamente impossibili”. I dettagli 18 marzo – ore 8.00 – Le Filippine si ritirano dalla Corte Penale Internazionale: “Attacchi infondati a Duterte”. La notizia 18 marzo – ore 7.30 – Modena, donna e nipote di 5 anni cadono dal decimo piano e muoiono: ipotesi omicidio-suicidio. La notizia 18 marzo – ore 7.30 – La verità è che i sovranisti temono tremendamente Greta Thunberg. Il commento L’agenda di oggi | Lunedì 18 marzo

Decretone: il : il testo arriva all’esame della Camera.

Governo: il presidente della Camera Roberto Fico : il presidente della Camera Roberto Fico riceve l’ambasciatore francese Masset.

Ucraina: ricorre il quinto anniversario dell’annessione della Crimea da parte della Russia.

Venezuela: a Roma si tengono i colloqui tra l’inviato Usa e i funzionari russi.

Via della Seta: il Consiglio dei ministri Esteri dell’Ue incontro il ministro cinese per parlare della creazione della nuova : il Consiglio dei ministri Esteri dell’Ue incontro il ministro cinese per parlare della creazione della nuova via commerciale progettata da Pechino.

Onu: il Consiglio di sicurezza si riunisce per discutere del futuro della : il Consiglio di sicurezza si riunisce per discutere del futuro della Siria

Egitto: il Parlamento discute sulla proroga del mandato del presidente al Sisi oltre il 2022.

Le notizie di oggi | Venerdì 15 marzo

Attentato in Nuova Zelanda: è strage. Nel mirino le moschee. Di seguito tutto quello che c’è da sapere:

>>> ESCLUSIVO TPI – Nella chat dei neofascisti la strage in Nuova Zelanda in diretta minuto per minuto: “È iniziata la rivoluzione ariana.

>>> ESCLUSIVO TPI – Nella chat “privata” dei fascisti l’annuncio della strage in Nuova Zelanda 23 minuti prima dell’attentato: e nessuno ha fatto niente.

>>> Nuova Zelanda, attentati contro due moschee: almeno 49 morti

>>> L’attacco alle moschee in Nuova Zelanda in diretta video su Facebook

>>> Chi è Brenton Tarrant, uno degli attentatori alle due moschee in Nuova Zelanda

>>> “Sono un fascista”: l’auto-intervista del killer della strage in moschea

>>> Attentati in Nuova Zelanda, l’attentatore: “Sostegno all’italiano Luca Traini”

>>> Nuova Zelanda, il manifesto dell’attentatore: dietro di lui la mano dei Cavalieri templari

L’agenda di oggi | Venerdì 15 marzo

Nuova Zelanda: attentati contro due moschee: almeno 40 morti. Qui tutti gli aggiornamenti

Clima: è il giorno del ‘Friday for future‘, gli studenti scendono in piazza in tutto il mondo contro i cambiamenti climatici.

Brexit: alte tensione dopo la richiesta di un rinvio dell’uscita dall’Ue. Si attende l’esito del terzo voto del 20 marzo.

Governo: nodo ‘Sblocca cantieri’, il premier Conte riceve i sindacati alla presenza dei ministri Di Maio e Toninelli.

Decretone: prosegue l’esame del testo alla Camera

Algeria: continuano le proteste contro il presidente Bouteflika.

Siria: ottavo anniversario della guerra.

Ungheria: atteso il discorso del presidente Orban per la festa nazionale

Le notizie di oggi | Giovedì 14 marzo

14 marzo – ore 16.00 – Ostia, gli “sposi killer” a processo: uccisero un ragazzo adescato su una chat di incontri. I dettagli.

14 marzo – ore 15.30 – TPI INTERVISTE – “Io, donna nera e di sinistra. Haters non vi temo”. Su TPI l’intervista ad Antonella Bundu, candidata sindaco di Firenze.

14 marzo – ore 15.00 – Parma, tenta il suicidio dopo 7 mesi di violenze: arrestato il fidanzato. I dettagli.

14 marzo – ore 14.30 – Clima, i leader dei movimenti di protesta a TPI: “Cari politici, basta promesse: o si cambia o si muore”. Le interviste.

14 marzo – ore 14.00 – Violenza sulle donne. “Mi ha fatto pena”: parla la giudice che ha dato l’attenuante della “delusione” per il femminicidio di Genova. I dettagli.

14 marzo – ore 13.30 – Revenge porn: i ddl contro la pubblicazione di video e foto hot private. I dettagli.

14 marzo – ore 13.00 – Pensioni, con Quota 100 si svuotano anche gli ospedali: fuga di migliaia di chirurghi. I dettagli.

14 marzo – ore 12.30 – Sondaggi, crollo shock del M5S in sei mesi. I dati.

14 marzo – ore 12.00 – New York, ucciso in un agguato il boss Frank Calì, detto “Franky Boy”. I dettagli.

14 marzo – ore 11.30 – Migranti, l’Italia ha bloccato i permessi umanitari: nell’ultimo anno respinte 8 richieste su 10. I dettagli.

14 marzo – ore 11.00 – Clima, Greta Thunberg candidata per il Nobel per la pace. I dettagli.

14 marzo– ore 10.30 – Moschee in Italia, ecco il piano di Matteo Salvini. I dettagli.

14 marzo – ore 10.00 – Taranto, sette arresti per corruzione: fermato anche l’ex presidente di Provincia Tamburrano. I dettagli.

14 marzo – ore 9.30 – Cinema, Checco Zalone apre un casting per il suo nuovo film: l’attore comico cerca “comparse africane” anche nei centri di accoglienza. I dettagli.

14 marzo – ore 9.00 – Stati Uniti, Beto O’Rourke si candida alle presidenziali 2020: “Pronto a battere Trump”. I dettagli.

14 marzo – ore 8.30 – Rai. “Tutte le tv generaliste devono essere sovraniste. Vi spiego perché”: su TPI l’intervista a Carlo Freccero.

14 marzo – ore 8.00 – Invasione di fascisti a Milano, il prefetto dice no: vietata la manifestazione di Casapound. I dettagli.

14 marzo – ore 7.30 – Politica, la Brexit scuote il governo italiano: “Pronti a ogni scenario”. I dettagli.

14 marzo – ore 7.00 – Arrestato Ciro Russo, l’uomo che aveva dato fuoco all’ex moglie a Reggio Calabria. I dettagli.

L’agenda di oggi | Giovedì 14 marzo

Brexit: si attende l’ultimo voto del Parlamento per un rinvio di breve periodo dell’uscita.

Boeing: aumentano i paesi che lasciano a terra i 737 Max dopo l’incidente in Etiopia.

Governo: sale la tensione tra Lega e M5s sull’Inps e sulla nomina del presidente dell’Istituto

Decretone: prosegue l’esame del testo in commissioni alla Camera

Nato: il segretario Stoltenberg presenta a Bruxelles il rapporto annuale sul 70esimo anniversario della creazione dell’Alleanza.

Algeria: il Consiglio costituzionale rende nota la lista dei candidati ammessi alle prossime elezioni.

Ilaria Alpi: 25esimo anniversario dall’omicidio della giornalista. La famiglia deposita la sua opposizione all’archiviazione dell’inchiesta.