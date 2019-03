I personaggi di Stranger Things “non sono più bambini” nel nuovo trailer | VIDEO

STRANGER THINGS 3 TRAILER UFFICIALE – Netflix aveva anticipato l’uscita del trailer con un teaser misterioso, in cui si vedevano soltanto dei topi in fuga. A distanza di neanche ventiquattr’ore, è arrivato il tanto atteso trailer della terza stagione e una cosa è certa: i mostri sono ancora in gioco!

Un trailer della durata di tre minuti, dalle atmosfere più americane che mai, in particolare quelle colorate e musicali degli anni ’80 alle quali i fratelli Duffer, nell’arco di due stagioni, ci avevano già abituati.

Stranger Things 3 trailer ufficiale | “Non siamo più bambini”

O quantomeno è quello che vogliono farci credere i protagonisti di Stranger Things. Per questo terzo capitolo, lo scenario d’ambientazione cambia: siamo in estate, la scuola è chiusa e i personaggi della cittadina di Hawkins sono pronti per nuove avventure (prima tra tutte, quella lavorativa di Steve).

Il trailer si apre con il ritorno a casa di Dustin, accolto in modo molto pittoresco dai suoi amici e dall’abilità di Undici.

Quello che ci aspetta in otto episodi di questa terza stagione è sicuramente l’evoluzione dei personaggi, una crescita fisica e mentale alla quale assistiamo progressivamente (e ne abbiamo avuto un assaggio anche nella seconda, del resto).

Stranger Things 3 trailer ufficiale | Nuove dinamiche

Oltre al paranormal, Stranger Things vuole approfondire anche le relazioni di coppia e l’ha dimostrato proprio nel trailer di lancio della nuova stagione, con un occhio di riguardo non soltanto per Undici e Mike, ma anche per Lucas e Max e, dulcis in fundo, per Jim Hopper e la coraggiosa Joyce.

La terza stagione di Stranger Things sarà più dark

Anno nuovo, mostro nuovo. Le sventure del Sottosopra non sono certo finite con la seconda stagione, altrimenti non staremmo parlando di Stranger Things, vi pare? A darci conferma è quell’orrendo mostro con cui si conclude il trailer: proviene dall’Upsidedown (domanda retorica)? Come lo sconfiggeranno questa volta?

Stranger Things torna il 4 luglio 2019 con il terzo capitolo su Netflix.