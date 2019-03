Stasera in tv | Mercoledì 20 marzo 2019 | Cosa vedere in televisione questa sera | Programmazione completa

STASERA IN TV – Siamo arrivati a metà settimana e forse un po’ di stanchezza inizia a sentirsi. Nessuna voglia di uscire stasera? Il divano esercita su di voi un’attrazione incredibile? Tra i programmi tv di questa sera avete solo l’imbarazzo della scelta. Film comici, documentari-scandalo, varietà e supereroi. Ce n’è davvero per tutti i gusti. Ma quali sono nel dettaglio i programmi di stasera su Rai 1, Rai 2, Canale 5, Italia 1, Sky…? Vediamoli insieme:

LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA CANALE PER CANALE

Oggi è mercoledì e da una settimana questo giorno fa rima con…Barbara D’Urso. La celebre conduttrice del pomeriggio di Canale 5 è arrivata anche in prima serata con un programma tutto suo, Live-Non è la D’Urso. Tanto intrattenimento per una trasmissione che tratta le tematiche tipiche della D’Urso, con ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, dei reality e della musica.

Mentre settimana scorsa la Rai aveva opposto a Barbarella una partita di Champions League, questa sera invece prova a fare concorrenza a Mediaset con il film Si accettano miracoli, con Alessandro Siani e Fabio De Luigi. Una scelta ottima se avete voglia di una serata spensierata e divertente.

Ma la programmazione di stasera non finisce qui: come già successo ieri, anche il canale Nove presenta un’ottima alternativa ai due canali principali della tv, grazie alla seconda parte del controverso documentario Leaving Neverland, basato sulla vita di Michael Jackson e che accusa la popstar di abusi su minori tramite i racconti di due presunte vittime.

Ancora, se invece volete unire il divertimento alle storie di supereroi mascherati, Deadpool è il film che fa per voi. Ve lo offre Italia 1 a partire dalle 21.25. Su Rai 3, invece, tornano le storie di Chi l’ha visto.

Tutto qui? Decisamente no. Ci sono tantissimi altri canali (in chiaro e non) con programmazioni molto interessanti in grado di soddisfare tutti i gusti e le esigenze dei telespettatori. Di seguito LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DI OGGI CANALE PER CANALE

Stasera in tv | Mercoledì 20 marzo 2019 | Streaming

Se non trovi interessante la programmazione di oggi in tv, qui abbiamo raccolto un elenco di piattaforme web e metodi free per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata.

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Allo stesso modo, esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. Ecco come e dove vedere le partite di calcio in streaming in modo legale stasera in tv.