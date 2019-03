Stasera in tv 20 marzo 2019 prima serata | Oggi in tv | Film stasera | Programmi | Guida | Si accettano miracoli, Live-Non è la D’Urso, La Porta Rossa, Deadpool

Cosa c’è stasera in tv 20 marzo 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di mercoledì 20 marzo 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 20 marzo 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Si accettano miracoli

23:25 – Porta a Porta

01:00 – TG1 NOTTE

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – La Porta Rossa

23:40 – Io e lei

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

Stasera in tv 20 marzo 2019 su Rai 4

20:15 – Just for Laughs XIII ep.3

21:10 – Britannia ep.7

21:54 – Britannia ep.8

22:33 – Britannia ep.9

23:13 – Halt and Catch Fire ep.3

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – LIVE – NON E’ LA D’URSO

00:30 – TG5 – NOTTE

Stasera su Italia 1:

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – KISS-KISS, BYE BYE

21:26 – DEADPOOL – 1 PARTE – 1aTV

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

22:56 – DEADPOOL – 2 PARTE – 1aTV

23:35 – LUCIFER – HOSTESS INTERRUPTUS – 1aTV

Stasera in tv 20 marzo 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:27 – THE ITALIAN JOB – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – THE ITALIAN JOB – 2 PARTE

23:52 – FLAGS OF OUR FATHERS

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY XI – L’ESPLOSIONE IMPLOSIONE

20:35 – THE BIG BANG THEORY XI – LA CONTAMINAZIONE DA COLLABORAZIONE

21:00 – TIRAMISU’ – 1 PARTE

21:31 – TG COM

21:36 – METEO

21:38 – TIRAMISU’ – 2 PARTE

23:07 – CODICE: SWORDFISH

Stasera su Paramount Channel:

20:35 – Vita da strega

21:10 – Una Famiglia all’Improvviso

23:00 – I Love Shopping

01:00 – Tentazioni (Ir)Resistibili

Stasera su Rai Movie:

19:35 – Occhio alla vedova!

21:15 – Lettere da Berlino

23:00 – Movie Mag

23:25 – The Search

Stasera su Cine Sony:

19:20 – Un principe per l’estate

21:00 – La stanza di Marvin

22:55 – Furia cieca

00:40 – Il ritorno di Mr. Ripley

Stasera in tv 20 marzo 2019 su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – PROCESSO PER LARUE

21:00 – AMERICAN HISTORY X

23:19 – SCUOLA DI CULT

23:25 – IL PICCOLO LORD

Stasera su Tv8:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 132 Prima TV

21:30 – Notte brava a Las Vegas

23:30 – Italia’s Got Talent Semifinale.

Stasera su Italia 2:

20:45 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – ZORO, IL FAMOSO CACCIATORE DI PIRATI

21:10 – THE BRAVE – ESPLOSIONE – 1aTV

22:00 – THE BRAVE – LA SPIA RUSSA – 1aTV

22:55 – 2 BROKE GIRLS – E I DOLCI INSULTI

23:20 – 2 BROKE GIRLS – E LA SINDROME DI ACCAPARRAMENTO

23:50 – 2 BROKE GIRLS – E IL FONDO PER LE PICCOLE SPESE

Stasera in tv 20 marzo 2019 su La 5:

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – CRAZY, STUPID, LOVE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 ’19

22:18 – METEO.IT ’19

22:20 – CRAZY, STUPID, LOVE – 2 PARTE

23:20 – ADESSO IL CAPO SONO IO!

Stasera su Cielo:

20:15 – Affari di famiglia Volare alto

20:45 – Affari di famiglia Game Over

21:15 – Trappola incandescente

23:00 – L’educazione sentimentale di Eugenie

00:45 – Perchè chiamarlo amore quando è solo sesso?

Stasera su Nove:

19:30 – Operazione N.A.S.

20:00 – Operazione N.A.S. – 1^TV

20:20 – Boom! – 1^TV

21:25 – Leaving Neverland – 1^TV2a parte

23:30 – Clandestino – American Guns. 2a parte

Stasera in tv 20 marzo 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Speciale Atlantide – Tutti i guai del Presidente – Fahrenheit 11/9

23:45 – In mezzo scorre il fiume

Stasera su La 7D:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Body of proof

00:00 – Caramel

Stasera su Real Time:

20:05 – Cortesie per gli ospiti

21:10 – Gemelle siamesi – 1^TV

22:10 – Siamesi: unite da 10 anni – 1^TV

23:05 – Body Bizarre – 1^TVIndia e Brasile

00:05 – ER: storie incredibili – Avvelenamento

Stasera su Spike:

19:40 – Merlin

20:30 – Merlin

21:30 – The Librarians

22:20 – The Librarians

23:10 – The Librarians

Stasera in tv 20 marzo 2019 su Sky Uno

19:50 – Master – Chef Magazine Ep. 39 Prima TV

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Londra

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Firenze

22:25 – MasterChef Italia Ep. 17

23:40 – MasterChef Italia Ep. 18

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – La prima notte del giudizio Prima TV

23:00 – Io, Robot