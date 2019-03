PASQUA 2019 VACANZE – “La vita è un’oscillazione tra una vacanza scolastica e l’altra”. Non sappiamo bene se questa massima sia mai stata scritta da qualcuno, ma di sicuro racchiude perfettamente il pensiero di centinaia di migliaia (forse anche di più) di studenti nel nostro paese.

Arrivati a questo punto dell’anno scolastico, infatti, le vacanze principali sono ormai quasi tutte alle spalle. Per fortuna ne manca una: la Pasqua. L’ultima possibilità di prendersi una pausa un po’ più lunga dalle lezioni prima dello sprint finale in vista delle pagelle di fine anno e – per alcuni – degli esami di Stato.

Quest’anno è prevista una cosiddetta Pasqua alta, dal momento che il giorno in cui i cristiani celebrano la resurrezione di Gesù Cristo cade molto tardi: il 21 aprile 2019. Pasquetta, di conseguenza, è il 22 aprile 2019.

La data è ottima per gli studenti, dal momento che il giorno di Pasqua è miracolosamente vicino ad altri due feste importanti: il 25 aprile (Liberazione) e 1 maggio (Lavoro). Una notizia che si traduce nella possibilità di allungare le vacanze lungo tutto il ponte delle tre festività. O quasi.

Pasqua 2019 vacanze | Il calendario scolastico regione per regione

Ogni regione, in Italia, stabilisce autonomamente il proprio calendario scolastico. Va da sé che le date di inizio e fine anno scolastico, tra le varie scuole del nostro paese, possono differire di qualche giorno.

La stessa cosa succede per le vacanze: ci sono infatti alcune scuole che iniziano un po’ prima l’anno scolastico e concedono più giorni liberi agli studenti in prossimità delle feste e viceversa.

Quali sono dunque le vacanze previste a Pasqua 2019? Ecco il calendario scolastico diviso per ogni regione (comprese le province autonome di Trento e Bolzano):

Valle d’Aosta: dal 18 al 24 aprile 2019

dal 18 al 24 aprile 2019 Provincia autonoma di Trento: dal 19 al 27 aprile 2019

dal 19 al 27 aprile 2019 Bolzano: dal 18 al 23 aprile 2019

dal 18 al 23 aprile 2019 Veneto: dal 18 al 24 aprile 2019

dal 18 al 24 aprile 2019 Friuli Venezia-Giulia: dal 18 al 24 aprile 2019

dal 18 al 24 aprile 2019 Piemonte: dal 18 al 24 aprile 2019

dal 18 al 24 aprile 2019 Lombardia: dal 18 al 23 aprile 2019

dal 18 al 23 aprile 2019 Liguria: dal 18 al 22 aprile 2019

dal 18 al 22 aprile 2019 Emilia-Romagna: dal 18 al 23 aprile 2019

dal 18 al 23 aprile 2019 Toscana: dal 18 al 23 aprile 2019

Umbria: dal 18 al 24 aprile 2019

dal 18 al 24 aprile 2019 Lazio: dal 18 al 23 aprile 2019

dal 18 al 23 aprile 2019 Abruzzo: dal 18 al 24 aprile 2019

dal 18 al 24 aprile 2019 Marche: dal 18 al 23 aprile 2019

dal 18 al 23 aprile 2019 Campania: dal 18 al 27 aprile 2019

dal 18 al 27 aprile 2019 Molise: dal 18 al 24 aprile 2019

dal 18 al 24 aprile 2019 Basilicata: dal 18 al 24 aprile 2019

dal 18 al 24 aprile 2019 Calabria: dal 18 al 24 aprile 2019

dal 18 al 24 aprile 2019 Puglia: dal 18 al 24 aprile 2019

dal 18 al 24 aprile 2019 Sicilia: dal 18 al 24 aprile 2019

dal 18 al 24 aprile 2019 Sardegna: dal 18 al 23 aprile 2019

Purtroppo, come si evince dalle date, nessuno degli studenti in Italia avrà realmente la possibilità di fare un’unica vacanza fino al 2 maggio. Alcuni fortunati, però, staranno a casa addirittura dal 18 al 28 aprile, tornando così solo lunedì 29 e martedì 30, prima di una nuova vacanza il 1 maggio. Una prospettiva proprio niente male!