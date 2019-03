PAOLO FOX SEGNI FORTUNATI LAVORO APRILE 2019 – Il 2019 entra nel vivo e per molti è già tempo di bilanci. Oltre alla vita sentimentale, ognuno si augura il meglio dal punto di vista lavorativo, per sé stesso e per i propri cari. E in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo, un’occhiata all’oroscopo non fa certo male.

L’astrologo più conosciuto in Italia è senz’altro Paolo Fox. Ogni anni il guru analizza mese per mese le previsioni di tutti i segni, suddivisi su tre parametri: amore, fortuna e lavoro.

I SEGNI FORTUNATI DI APRILE 2019

Nel dettaglio, consultando i suoi grafici, vediamo insieme quali sono i segni più fortunati nel lavoro nel mese di aprile 2019. Tra i segni più fortunati, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, c’è sicuramente l’Ariete. Il primo segno dello zodiaco vive un periodo d’oro per quanto riguarda la vita professionale: se avete intenzione di lanciarvi in una nuova avventura o avviare quel progetto a cui lavorate da tempo, aprile è il periodo adatto.

Ottimo il periodo lavorativo del Toro. Una fase che dura da inizio del 2019 e che proseguirà fino a luglio. Bene anche l’Acquario. Se avete dei sogni nel cassetto affrettatevi a farli partire, maggio, infatti, darà inizio a un periodo più in chiaroscuro. Periodo d’oro anche per il Capricorno: se siete disoccupati e siete in cerca di nuove esperienze professionali, datevi da fare, le stelle sono dalla vostra parte.

Molto bene anche lo Scorpione e il Leone, che d’altronde è il segno top di tutto il 2019. In ripresa anche il segno del Cancro, che in questo mese di aprile troverà maggiori soddisfazioni sul lavoro dopo un periodo non particolarmente brillante.

Tra i segni meno fortunati nel lavoro ad aprile sicuramente i Gemelli, i quali vivono una flessione che durerà fino all’estate. In calo anche il Sagittario, ma non temete: maggio e giugno porteranno buone notizie.

Infine per i segni restanti aprile sarà un mese piuttosto di transizione sul fronte lavorativo, senza particolari guizzi né in positivo né in negativo. Stiamo parlando di Bilancia, Vergine e Pesci.