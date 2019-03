PAOLO FOX SEGNI FORTUNATI APRILE 2019 – La primavera è in arrivo e per molti questo coincide con la necessità di fare un primo bilancio di questo 2019, per dare magari una svolta in vista dell’avvento della bella stagione.

C’è chi spera di trovare finalmente l’amore e chi cerca conferme all’interno della propria coppia. Chi è alla ricerca di un lavoro e chi ce l’ha ma vorrebbe tanto cambiarlo. In tutti questi casi uno sguardo all’oroscopo non fa certo male.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Che ci si creda o no, le stelle in qualche modo possono darci un sentore di quello che sarà per il nostro segno questo mese di aprile 2019. E allora chi di meglio e di più affidabile di Paolo Fox? Quello che è considerato da tutti il guru degli astrologi italiani ha analizzato mese per mese il 2019 di tutti i segni, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI APRILE 2019

Quali sono, allora, i segni fortunati secondo l’oroscopo di Paolo Fox nel mese di aprile 2019? Tra questi sicuramente il Leone, che d’altronde è considerato il segno per eccellenza di questo anno.

Dopo un marzo con qualche tentennamento soprattutto in amore, per il Leone è già il momento di tornare alla carica. Al top sia la vita sentimentale sia la fortuna. Un mese molto positivo anche per l’Ariete, in particolare per quanto riguarda la vita lavorativa: la promozione per cui avete tanto sudato potrebbe finalmente arrivare.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI APRILE 2019

Bene anche il Capricorno, che viene da settimane non proprio esaltanti. In crescita tutti i settori, molto positivi soprattutto gli astri per quanto riguarda il lavoro. Anche la fortuna vi sorride, approfittatene.

Tra i segni fortunati di aprile rientra l’Acquario, che continua nel suo periodo di crescita che caratterizza questa prima metà dell’anno.

Veniamo ai segni meno fortunati secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tra questi sicuramente lo Scorpione, che vedrà qualche spiraglio positivo soltanto in amore, meno bene invece la fortuna. Male generalmente il Sagittario, che vivrà un calo generale rispetto al mese precedente. Non temete, i prossimi mesi vi daranno maggiori soddisfazioni.

Per i segni restanti questo aprile sarà per lo più un mese di transizione, senza particolari picchi né verso l’alto né verso il basso. Ci riferiamo in particolare, secondo le previsioni di Paolo Fox, ai Pesci, al Toro, ai Gemelli, al Cancro, alla Vergine e alla Bilancia. Se avete intenzione di stravolgere la vostra vita, lanciarvi in nuove avventure o compiere importanti passi in avanti nella vostra relazione, vi consigliamo prudenza. Le stelle non sono totalmente dalla vostra parte.

