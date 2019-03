PAOLA CARUSO CHI È – Non è certo una novità vedere Paola Caruso nel salotto di Barbara D’Urso: l’unica differenza è che l’appuntamento si sposta dal pomeriggio alla sera, perché sarà ospite di “Live – Non è la D’Urso“.

Nelle puntate precedenti, la Caruso ha raccontato alla cara Barbarella le sue turbolenze sentimentali con Francesco Caserta, papà della bambina che la showgirl ha poi dato alla luce.

Cosa sappiamo di Paola? Vediamolo insieme.

Paola Caruso chi è | Il percorso televisivo

Nata a Catanzaro il 17 gennaio 1985 e laureatasi in Giurisprudenza, la Caruso ha fatto molto parlare di sé per via di quella storia d’amore con Francesco Caserta terminata, a detta dell’ex Bonas, proprio a causa della gravidanza.

Il suo debutto televisivo è arrivato nel 2006, quando Paola arrivava negli studi di Maria De Filippi e corteggiava Fernando Vitale nel programma Uomini e Donne.

Ma la popolarità è arrivata in qualità di Bonas di Avanti un altro!, il programma Mediaset condotto da Paolo Bonolis.

Nel 2016, poi, ha partecipato come concorrente dell’undicesima edizione dell’Isola dei Famosi, arrivando alla finale per poi essere sconfitta al televoto da Giacobbe Fragomeni. Infine, il suo percorso televisivo l’ha condotta a Pechino Express.

Paola Caruso chi è | La maternità

Proprio durante il programma di Rai 2, la Caruso ha scoperto di essere in dolce attesa. “Mi sono accorta di essere incinta durante le registrazioni di Pechino Express, l’ho detto subito al mio compagno ed era al settimo cielo. Era tutto perfetto, poi durante l’estate se n’è andato senza dire niente e ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori di casa” ha commentato Paola Caruso. In sua difesa, Francesco Caserta ha smentito le parole dell’ex fidanzata.

In occasione di “Live – Non è la D’Urso”, Paola presenterà alla tv italiana il suo piccolissimo Michele, nato il 2 marzo 2019. L’amore materno è stato prontamente dimostrato dalla Caruso sul proprio account Instagram, con una dedica toccante: “Nel momento in cui sei nato ci siamo guardati e ci siamo innamorati per sempre… ora la mia vita ha un senso… Buona vita figlio mio”.