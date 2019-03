Oroscopo di oggi | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 20 MARZO 2019 TPI – Inizia una nuova settimana e con essa sono in arrivo tante novità per alcuni segni zodiacali in particolare. La giornata di lunedì 18 marzo 2019 sarà importante per qualcuno che vuole rinvigorire alcuni progetti abbandonati nelle ultime settimane e anche per chi ha avuto qualche incertezza in ambito amoroso.

Vediamo insieme cosa prevede l’oroscopo di oggi di TPI :

Oggi arriva ufficialmente la primavera e quale segno è stato baciato dal sole? Ma ovviamente voi, cari Cancro! E che luminosità! Si vede che la Primavera vi ha contagiato!

L’allegria della nuova stagione in fiore ha contagiato anche voi, cari Ariete, che volete dare voce alle vostre ambizioni così come i Gemelli che, per questa giornata del 20 marzo, sono pronti a un cambiamento in positivo.

Giornata sotto tono per il Toro dal punto di vista professionale, i Leone dovranno affrontare un inconveniente mattutino e la Vergine dovrà destreggiarsi con qualche pecca amorosa.

Gli amici della Bilancia oggi saranno in balia della confusione, così come i Sagittario questo mercoledì dovranno badare molto al proprio atteggiamento bellicoso.

Scorpione e Capricorno potranno tirare un sospiro di sollievo per delle soddisfazioni in arrivo, l’Acquario invece dovrà affrontare delle bugie venute a galla e i Pesci sguazzeranno in una giornata incolore.

L’oroscopo completo di oggi, mercoledì 20 marzo

L’oroscopo (dal termine latino hōroscopus, a sua volta proveniente dal greco ὡροσκόπος hōroskópos, composto di ὥρα (hṓra), durata di tempo, e σκοπέω (skopéō), osservare) ha origini molto antiche. Individua la posizione degli astri principali del nostro sistema solare al momento della nascita di ciascuno. La parola, nel suo significato originario, indicava infatti il punto della costellazione dello zodiaco, sorto in uno specifico momento all’orizzonte, che costituisce la base per configurare la posizione degli altri segni zodiacali e dei pianeti in relazione a un momento specifico, come una nascita o un evento. In un senso più ampio, l’oroscopo indica, rispetto ai dodici segni dello zodiaco, l’osservazione del cielo e la posizione dei pianeti in un momento dato e le previsioni circa l’influenza che quella determinata configurazione potrebbe avere sull’evento in base al quale è calcolato.