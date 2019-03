Oroscopo di oggi 20 marzo 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 20 MARZO 2019 TPI – Qual è l'oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di lunedì 18 marzo 2019. L'oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi mercoledì 20 marzo 2019

Ariete

Questa è la giornata ideale per fare qualcosa di buono. Amici dell’Ariete, non abbiate paura a dare voce alle vostre ambizioni, anche perché il più delle volte sono queste a carburare il motore della nostra macchina.

Avete riflettuto a lungo su cosa vi piacerebbe ottenere dal futuro, ma è giunto il momento di accantonare la teoria e passare alla brutale ed efficiente pratica, altrimenti non andrete mai avanti.

Toro

Giornata poco piacevole, professionalmente parlando, per gli amici del Toro. Quest’oggi, infatti, qualcuno a lavoro ha deciso di mettervi i bastoni tra le ruote e voi, inconsapevolmente, glielo avete lasciato fare.

Cercate di diffidare da chiunque dimostri di essere il vostro miglior amico, perché non è sempre così, soprattutto quando si respira aria di promozione e le serpi sono sempre pronte a balzarvi alla gola.

Oroscopo di oggi 20 marzo 2019 | Gemelli

Giornata serena per i Gemelli, dopo diversi giorni di tempesta. Finalmente siete entrati nell’orbita dell’equinozio di Primavera, che capita proprio in questa giornata del 20 marzo.

Esattamente come gli alberi in fiore, anche voi volete sbocciare e siete pronti a un cambiamento radicale che, se all’inizio vi spaventava, adesso vi affascina più che mai.

Cancro

Cari amici del Cancro, oggi potete mostrare a tutti il vostro sorriso fiero perché siete il segno del giorno. Accidenti, che luminosità! Avete voglia di mettervi alla prova, quindi andate incontro a diversi esperimenti che, in altre circostanze, vi avrebbero soltanto spaventato in partenza.

Il vostro partner ha deciso di stupirvi con una sorpresa, prendendo spunto dal vostro buonumore contagioso. Occhio alle dosi però: va bene la felicità, ma anche rimanere con i piedi per terra.

Leone

Una nuova giornata grintosa vi attende, cari Leone. Siete usciti di casa con le unghie affilate, forse un po’ troppo a causa di un piccolo inconveniente mattutino, ma non per questo dovreste prendervela con il primo che capita.

Cercate di respirare a fondo prima di parlare o agire: potrebbe aiutarvi a risanare qualche attrito di troppo.

Oroscopo di oggi 20 marzo 2019 | Vergine

Giornata uggiosa per la Vergine. Sarà anche l’equinozio di Primavera, ma nel vostro giardino gli alberi in fiore tardano ad arrivare. Per quei cuori single, in particolare, le stelle non sembrano essere favorevoli a quell’unione che voi invece bramate tanto.

In compenso, in campo professionale potrebbe arrivare qualche soddisfazione a risollevarvi l’animo.

Bilancia

Oggi siete un po’ confusi, amici della Bilancia. Sarà che forse siete allergici al polline e quindi l’incombenza della Primavera ha già iniziato a scombussolare il vostro equilibrio? O sarà che forse non riuscite a mandare giù qualche difficile verità?

L’unico modo per affrontare la faccenda è prenderla di petto: evitate le voci di corridoio e puntate alla fonte. Soltanto così potrete prendere il toro per le corna.

Scorpione

Una bella soddisfazione è dietro l’angolo per voi, amici dello Scorpione.

La vostra vita sentimentale procede a gonfie vele, non potreste chiedere di meglio dalla vita e il vostro partner ne è consapevole al punto da organizzarvi una sorpresa.

Aria un po’ tesa a lavoro, ma saprete affrontarla con la giusta dose d’ottimismo.

Oroscopo di oggi 20 marzo 2019 | Sagittario

No, oggi proprio non ci siamo. Cari Sagittario, questo mercoledì non è iniziato nel migliore dei modi e, stando al vostro atteggiamento, probabilmente finirà anche peggio.

Cercate di non essere troppo pessimisti, anche se c’è qualcuno che si diverte a mettere il dito nella piaga. Ma soprattutto non tenete i pensieri repressi nella testa, dategli voce e fatelo con una persona cara.

Capricorno

Oggi la Luna è nel vostro segno. Per i nati sotto il segno del Capricorno, sarà una giornata propensa all’amore. Per i single, questa potrebbe essere la giornata perfetta per esprimere quei sentimenti che covate da un po’ di tempo e che non avete mai confessato per timore di essere rifiutati.

Cogliete l’occasione, soprattutto perché avete bisogno di una conquista, siccome in campo professionale tira una brutta aria.

Acquario

Siete intolleranti alle bugie, somministrate in qualunque salsa, e oggi ne avete fin sopra la punta dei capelli. Avete scoperto che di recente qualcuno vi ha mentito e lo ha fatto più di una volta.

Non siete più disposti a fingere che vada tutto bene e preferite chiudere i ponti con questa persona che vi ha ferito.

Pesci

Giornata incolore per gli amici dei Pesci. La primavera non vi entusiasma più di tanto, soprattutto perché c’è qualche elemento cupo nella vostra vita al momento che non vi permette di apprezzare le tonalità pastello di questo periodo armonioso.

Cercate di allentare le tensioni e soprattutto di accantonare i rancori, perché non vi porteranno molto lontano.