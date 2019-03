Luigi Di Maio, spunta la prima foto del bacio con la nuova fiamma Virginia Saba | LE IMMAGINI

È risaputo che il vicepremier Luigi Di Maio, 32 anni, da qualche mese è innamorato e ormai non si nasconde neanche più di fronte ai paparazzi. Ecco quindi che spuntano le prime foto del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico che bacia appassionatamente la nuova fiamma Virginia Saba, giornalista, giocatrice di basket e collaboratrice parlamentare della deputata pentastellata Emanuela Corda.

Le immagini sono state pubblicate dal settimanale “Chi” che ha sorpreso i due “piccioncini” a Roma fuori dal ristorante “Forum” tra baci, tenerezze ed effusioni che fanno pensare a un grande amore appena cominciato. Probabilmente Di Maio e la Saba erano intenti a festeggiare i primi tre mesi da fidanzati.

“Sto attraversando un periodo molto bello e sono felice” – ha confessato a “La Stampa” la 37enne di Selargius (Cagliari) – Racconterei con piacere la gioia che proviamo ma per lui è un momento delicato e voglio che stia sereno. Mi sono innamorata del suo coraggio e della sua dolcezza”.

La coppia era già uscita allo scoperto al Teatro dell’Opera di Roma per lo spettacolo Orfeo ed Euridice. Il loro amore era iniziato a Cagliari durante un pranzo di lavoro ma la Saba ormai vive stabilmente a Roma per motivi di lavoro e di cuore.

I due ancora non convivono ma, come testimoniato da queste foto pubblicate sulla rivista di Alfonso Signorini, il leader pentastellato non fa mancare nulla alla sua fidanzata e la vizia con caffè e cornetti prima di iniziare la giornata.

