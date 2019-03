LIVE NON È LA D’URSO STREAMING – AGGIORNAMENTO 20 MARZO – Torna anche questa sera Live-Non è la D’Urso, il nuovo programma condotto da Barbara D’Urso in prima serata su Canale 5. La missione è proprio una di quelle “impossible“: dare un nuovo slancio agli ascolti televisivi della Mediaset in una stagione in cui nulla sembra andare per il verso giusto.

Da settimane, infatti, la Rai domina incontrastata ogni serata televisiva. Per questo motivo il Biscione ha deciso di affidare un incarico così delicato a una delle sue regine.

Nella prima puntata, quella andata in onda mercoledì 13 marzo 2019, l’obiettivo è stato parzialmente raggiunto. Quella sera, infatti, Live-Non è la D’Urso è stato il programma più visto, con più spettatori anche della partita di Champions League tra Bayern Monaco e Liverpool. Ci riuscirà anche questa sera? Gli ospiti della serata promettono bene.

Il nuovo show si pone l’ambizioso obiettivo di diventare un appuntamento fisso che accompagnerà i telespettatori almeno fino all’estate, intrattenendoli con grandi ospiti in studio. Al centro del racconto, le storie che in questi anni hanno garantito il successo delle trasmissioni pomeridiane della conduttrice: gossip, interviste esclusive, grandi ospiti del mondo dello spettacolo e tanto altro.

Ma come vedere Live-Non è la D’Urso in diretta tv e in streaming? Di seguito, troverete tutte le informazioni.

Live non è la D’Urso streaming | Come vederlo in diretta tv

Come sempre, Barbara D’Urso con i suoi programmi va in onda su Canale 5, la principale rete Mediaset. L’appuntamento con Live – Non è la D’Urso è per ogni mercoledì sera, a partire dal 13 marzo 2019, alle 21.20.

Per vedere la trasmissione in diretta, dunque, basterà sintonizzarsi al canale 5 o 505 (in HD) del digitale terrestre, o al canale 105 del decoder di Sky.

Live non è la D’Urso streaming | Come vederlo in streaming

Non sarete in casa al momento della messa in onda di Live? Il vostro televisore è danneggiato o peggio è già occupato da qualche parente che vuole vedere altro? Niente panico, c’è lo streaming.

Il programma infatti è disponibile in diretta streaming, completamente gratis, sulla piattaforma Mediaset Play. Sul sito (ma è disponibile anche una app compatibile con iOS e Android) è possibile vedere Live contemporaneamente alla messa in onda su Canale 5.

Ma non solo: sempre su Mediaset Play, fin dal giorno dopo, l’intera puntata di Live è disponibile – sempre gratis – grazie al servizio on demand. Insomma, non avete scuse: non potete in alcun modo sfuggire al programma di Barbara D’Urso!

