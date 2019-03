Live non è la D’Urso anticipazioni | Seconda puntata | 20 marzo | Ospiti

LIVE NON È LA D’URSO ANTICIPAZIONI – Torna questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5, Live-Non è la D’Urso. Tutto il pubblico da casa è pronto per un nuovo appuntamento – il secondo di questa stagione – con il programma di Barbara D’Urso, regina incontrastata del pomeriggio Mediaset che prova adesso l’avventura in prima serata.

Live affronta le tematiche ricorrenti già nelle altre trasmissioni della conduttrice, ad esclusione della cronaca: gossip, spettacolo, grandi ospiti del mondo della tv e della musica. Tutti da Barbarella per raccontare le loro storie.

Tutto quello che c’è da sapere su Live – Non è la D’Urso

Ma la novità più grande di Non è la D’Urso, come sappiamo, è la possibilità per gli spettatori da casa di interagire con la trasmissione, grazie ai canali social, al sito e alla app. Si può dare in tempo reale il proprio “mi piace” o “non mi piace”, commentare le parole degli ospiti e sentirsi protagonisti del programma dal proprio divano.

Per la buona riuscita del programma, però, sono importantissimi gli ospiti. Ecco le anticipazioni sulla seconda puntata di Live, in onda mercoledì 20 marzo 2019.

Live non è la D’Urso anticipazioni | Ospiti seconda puntata

Se la prima puntata aveva visto il coinvolgimento di Fabrizio Corona, Heather Parisi, Thomas Markle Junior e Al Bano e Loredana Lecciso, il secondo appuntamento con Live non può essere da meno.

La prima ospite certa del talk show di questa sera è Brigitte Nielsen, che racconterà la sua storia di mamma a 54 anni grazie all’inseminazione artificiale. L’attrice danese si presenterà in studio con la piccola Frida, nata nove mesi fa. Ma c’è da scommettere che si parlerà anche di Aaron, l’altro figlio della Nielsen che al momento si trova in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi.

Annunciate in studio anche Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, ex regine delle televendite e coinvolte poi in uno scandalo giudiziario che le ha viste indagate e condannate per truffa. Le donne saranno coinvolte in un “due contro tutti” come quello affrontato settimana scorsa da Corona.

Barbara D’Urso ha abituato i suoi spettatori a dare molto risalto anche alla chirurgia plastica e a coloro i quali ne sono diventati schiavi, per i motivi più disparati. Stasera in studio ci sarà Leo Blanco, uno dei più noti sosia di Michael Jackson, che per riuscire nell’impresa si è sottoposto finora a 11 interventi estetici.

Ultimo ospite noto è Paola Caruso, l’ex Bonas di Avanti un altro che ha da poco partorito il suo primo figlio, Michele, e che nelle trasmissioni della D’Urso ha già raccontato la sua storia (il padre del bambino non vuole sapere nulla di loro).

Un gruppo di ospiti di tutto rispetto, quello di questa sera. Non ci resta che aspettare le 21.20 e sintonizzarci su Canale 5.

