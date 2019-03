LEO BLANCO CHI È – Ognuno ha il suo idolo e quello di Leo Blanco è Michael Jackson, al punto da voler diventare esattamente come lui.

Il Re del Pop ci ha detto addio nel 2009, ma è ormai da sette anni che il suo fan number 1 si è sottoposto a ben undici interventi di chirurgia estetica per essere esattamente identico a Michael Jackson.

26 mila euro investiti per raggiungere quest’obiettivo e Leo Blanco ha soltanto 22 anni. La sua storia verrà riportata in prima serata su Canale 5, poiché sarà ospite di “Live – Non è la D’Urso“.

Vediamo cosa sappiamo sul suo conto.

Leo Blanco chi è | La biografia

Originario di Buenos Aires, Leo Blanco ha 22 anni e già da sette si è sottoposto a ben undici operazione per essere come Michael Jackson: e ci è riuscito, o quasi. Di fatto, è uno dei sosia più verosimili e famosi dell’ex Re del Pop.

Poco tempo fa, l’aspirante Michael su Instagram (dove è seguito da 57 mila persone) ha pubblicato un collage con due scatti: uno odierno, che lo ritrae come copia di Michael Jackson, e uno di dieci anni fa, un ragazzo come tanti. Il popolo del web si è diviso a metà: infatti, parte degli utenti non hanno ben capito perché si ostini così tanto a sottoporsi a tutti questi interventi, né perché a questo punto non si applichi anche a cantare come l’icona che sta emulando esteticamente.

Leo Blanco chi è | Tutte le operazioni per diventare come Michael

Quattro rinoplastiche, un intervento agli zigomi e uno agli occhi: in totale, sono 6 le recenti operazioni chirurgiche che gli sono costate in totale 26 mila dollari, soldi che l’ammiratore di Jackson non rimpiange.

“Voglio diventare il migliore imitatore di Michael Jackson in tutta l’Argentina. Metto tutte le mie energie e i miei soldi per raggiungere questo obiettivo” è stata infatti la sua dichiarazione tempo prima a Barcroft Tv.

E le operazioni non sono di certo finite qui: nella “to do list” di Leo Blanco c’è un’operazione al mento e poi alla mascella.