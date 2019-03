Incendio autobus Milano – Il 20 marzo 2019 un autista di un autobus di linea ha dato fuoco ad un mezzo che trasportava una scolaresca sulla Paullese, tra Peschiera e San San Donato, sp 415, in provincia di Milano. Nel video pubblicato su Facebook da Gianni Fabiano si vede il pullman avvolto dalle fiamme.

Poche ore dopo l’uomo è stato arrestato per tentata strage e sequestro di 51 studenti.

Qui il video della fuga dei ragazzi dal mezzo:

Intanto gli operatori del 118 hanno ricoverato in codice verde 12 bambini e due adulti.

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati gli operatori che erano sul mezzo e i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

Sul luogo dell’incidente si sono subito recati 8 mezzi dei vigili del fuoco e dell’Azienda regionale emergenza urgenza, che ha inviato 8 macchine tra ambulanze e automediche. È stato inviato anche l’ausilio dell’elisoccorso.

Le forze dell’ordine hanno fermato Ousseynou Sy, 47enne di origini senegalesi: l’uomo è stato interrogato per ricostruire la dinamica dell’incidente e in seguito arrestato per tentata strage.

Sy è un autista della società Autoguidovie da almeno 51 anni. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l’uomo guidava un autobus con a bordo 51 studenti partito da Crema e avrebbe dovuto portare i ragazzini a scuola. Sy avrebbe invece dirottato il mezzo dirigendosi verso Milano.

Ad un certo punto del viaggio avrebbe brandito un coltello e urlato: “Da qui non esce vivo nessuno”.

Ricevuto il messaggio di aiuto, i carabinieri hanno attivato le compagnie di Lodi, Crema e Milano per poi fermare il mezzo quando si trovava all’altezza di San Donato. I militari avevano formato un posto di blocco, ma l’uomo lo avrebbe speronato zigzagando in mezzo al traffico e trascinando per circa 80 metri la macchina dei carabinieri

Notizia in aggiornamento