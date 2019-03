Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, un libro racconta depistaggi e verità nascoste a 25 anni dalla morte

Esattamente 25 anni fa Ilaria Alpi e Miran Hrovatin venivano uccisi a Mogadiscio, in Somalia, da un commando di persone armate. Era il 20 marzo 1994. Da quel giorno è iniziata una lunghissima vicenda caratterizzata da presunti tentativi di depistaggio, incarcerazioni e assoluzioni e richieste d’archiviazione, ma che non ci ha portato a scoprire la verità sulla morte della giornalista del Tg3 e del suo operatore.

A 25 anni dal duplice omicidio, un libro ripercorre la vicenda raccontando alcune delle verità fino ad ora taciute: “Ilaria Alpi e Miran Hrovatin Depistaggi e verità nascoste a 25 anni dalla morte”, a cura di Luigi Grmaildi (Le Iene) e Luciano Scalettari (Famiglia cristiana), edito da Round Robin Editrice, ripercorre la vicenda raccontando alcune delle verità fino ad ora taciute.

“Archivi finalmente aperti e tracce che conducono ai reali testimoni oculari del duplice omicidio. Perché nessuno volle cercarli per davvero?”, si legge nel comunicato di presentazione del libro. “Un castello di carte messo in piedi per costruire un capro espiatorio e incolpare un uomo innocente finito in carcere per 17 anni. Chi ha voluto mettere a tacere la vicenda e cosa sapeva davvero Ilaria? Quale la funzione di una commissione d’inchiesta, tagliata su misura e consulenti messi alla porta o finiti sotto indagine perché non controllabili. Queste le domande a cui cerca di dare una risposta Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Depistaggi e verità nascoste a 25 anni dalla morte“.

“Non solo un duplice omicidio in un paese in guerra come affermato da Carlo Taormina. Quella di Ilari Alpi e Miran Hrovatin è una esecuzione in piena regola. Ma solo adesso si sono trovate le tracce per indicare chi sapeva, chi ha visto, chi ha taciuto e ricondurre tutto a chi ha scelto e commissionato la morte dei due reporter”.

Il libro-inchiesta raccoglie anche i contributi di Marco Birolini, Francesco Cavalli, Massimiliano Giannantoni, Mariangela Gritta Grainer, Alessandro Rocca, Roberto Scardova e Maurizio Torrealta.

Il volume sarà in libreria dal 21 marzo e verrà presentato al pubblico mercoledì 20 marzo a Roma, alla Libreria del Viaggiatore (Via del Pellegrino, 165) alle ore 18.

>> Ilaria Alpi, “nuovi elementi inconsistenti”: i pm chiedono di archiviare l’inchiesta sull’omicidio della giornalista