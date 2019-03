La Lega insulta Greta Thunberg con parole atroci: è bufera

“Dite quello che volete su #Greta ma chi, meglio di una sedicenne che non va a scuola e che soffre di disturbi pervasivi dello sviluppo, può, nel 2019, rappresentare la #sinistra?”. A scrivere questo insulto su Facebook, l’ennesimo, nei confronti dell’attivista bambina Greta Thunberg è Umberto Bosco, esponente della Lega Nord in Emilia Romagna.

Il consigliere leghista di Bologna, Umberto Bosco, ha pensato bene di unirsi alla valanga di commenti negativi contro Greta che sta diventando di giorni in giorno più dirompente sul web in questi giorni.

I followers hanno reagito in modo negativo, molte le persone che non hanno apprezzato il sarcasmo sulla sindrome di Asperger, patologia di cui soffre Greta Thumberg, l’attivista svedese di 16 anni.

Dopo poco, è arrivata la giustificazione di Bosco che è forse peggio del suo primo post: “E cmq, ragazzi, è una battuta, non un comunicato politico. Non so nulla di Asperger e autismo e non voglio insegnare nulla a nessuno. Ho solo fatto una battuta sulla sinistra e il suo disperato bisogno di un leader. La ragazzina mi sta simpaticissima”, ha scritto il rappresentante del Carroccio, mettendo le mani avanti.

Prima della battuta del consigliere Bosco, Greta è stata contestata e presa di mira con pretesti diversissimi: per una foto in cui mangia del pane contenuto in un sacchetto di plastica, da Rita Pavone per sembrare “un personaggio dell’orrore”. L’opinionista Maria Giovanna Maglie, addirittura ha invocato la morte della giovane attivista.

