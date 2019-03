Corona pubblica una foto con il figlio, ma un dettaglio fa infuriare i fan

Sembrava la dedica dolce di un padre affettuoso nei confronti del figlio, per di più proprio nel giorno della festa del papà. E, invece, riflettendoci su un attimo, quella di Fabrizio Corona sembra essere stata l’ennesima trovata pubblicitaria.

Sul suo account di Instagram, l’ex re dei paparazzi il 19 marzo ha pubblicato una foto: il fotografo è ritratto insieme al figlio Carlos Maria, oggi sedicenne, nato dalla relazione con Nina Moric nel 2002.

Accanto alla foto, in maiuscolo, Fabrizio Corona scrive: “Orgoglioso di essere tuo padre”. Fin qui nulla di strano. Anzi, quello dell’ex fotografo dei vip sembrava un messaggio di affetto e stima di un padre nei confronti del figlio. Poi, però, accanto alla frase Corona aggiungeva un dettaglio che di certo non può passare inosservato. L’ex re dei paparazzi taggava il suo brand, Adalet.

Quello che ai più appariva come un gesto d’amore, si dimostrava essere una mossa di marketing. Sotto al quadretto familiare padre-figlio, sono piovuti decine e decine di commenti. Tanti i sostenitori dell’ex paparazzo, che commentano complimentandosi con lui per la bella azione da padre. Ma sono moltissimi quelli che tornano ad attaccarlo, facendo notare che quel post altro non è che un mezzo per pubblicizzare il suo marchio.

“Datemi una spiegazione valida sulla presenza del suo brand nel post”, chiede un utente ai sostenitori di Corona. “Certo, certo sponsorizza ciò che vende… io vedo sempre un uomo che ormai è un uomo venduto ai soldi”, si legge in un altro commento. “Avete il coraggio di difendere uno che fa un post con suo figlio per la festa del papà e fa pubblicità al suo brand? Vergognatevi davvero”, scrive un altro utente. “‘Orgoglioso di sponsorizzare Adalet sfruttando mio figlio'”, gli fa il verso un utente in un commento.