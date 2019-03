COMPLEANNO LEONE VOMITO – È stata una festa grandiosa come solo i Ferragnez potevano organizzare. Ma anche per “pochi” intimi. E il tema scelto per il primo compleanno di Leone, nato il 19 marzo 2018 negli Stati Uniti, è stato Baby Shark, il tormentone su Youtube che da tempo spopola tra i bambini.

Palloncini, dolcetti, oggetti, bevande e persino la torta erano di color azzurro (come il mare) decorati con simpatici pesciolini. Il piccolo, poi, vestito come papà Fedez – camicia blu, jeans e scarpe verde shock – si è divertito con i genitori e i parenti, come ha mostrato Chiara Ferragni su Instagram.

Tutto, insomma, sembrava perfetto. Fino a quando, nel momento clou della festa, quando Leone avrebbe dovuto soffiare sulla candelina, il bimbo ha sorpreso tutti con un rigurgito sulla torta. Leggero imbarazzo e poi risate di Ferragni e Fedez, incitati dagli invitati. Il momento, immortalato dai cellulari, è stato poi postato sui social.

Intanto, qualche ora prima, l’influncer aveva scritto su Instagram per il suo bambino: “Leo, oggi compi un anno. Sei arrivato nelle nostre vite un anno fa e hai reso la nostra realtà migliore di qualsiasi fantasia. Ti amerò per sempre, grazie per avermi scelta come mamma”. Il rapper, dal canto suo, aveva dedicato queste parole a Leone: “Compleanno di Leo featuring Festa del papà. Un anno che sembra volato, un anno insieme al mio migliore amico, un anno che mi ha cambiato più di una vita intera. Insomma, un anno di noi. Auguri a tutti i papà”.

Di seguito il video con Leone (e la reazione) vicino alla torta per il suo primo compleanno.