Chiara Ferragni travolta dalle critiche per uno scatto: “Ritoccata con Photoshop, ridicola”

Chiara Ferragni torna a far parlare di sé. Stavolta la fashion blogger finisce nell’occhio del ciclone per una foto in cui si presenta ai suoi follower nei panni del boss. L’influencer ha pubblicato sul suo account Instagram uno scatto nel suo ufficio di The Blonde Salad.

Accanto alla foto, la fashion blogger e influencer snocciola tutte le sue mansioni: “Mum, Ceo and imprenditrice digitale 👸🏼”. Chiara Ferragni è mamma, capo della sua azienda e imprenditrice digitale tutto in uno. Insomma, come dimostra l’emoticon che l’influencer mette alla fine della didascalia, la Ferragni è una specie di eroina.

Elegante ma sexy, Chiara Ferragni si mostra in giacca e una gonna striminzita e cortissima. Ma non è esattamente l’abbigliamento ad attirare l’attenzione dei follower. Nella foto, la fashion blogger appare seria dietro a una scrivania. Gli occhiali poggiati davanti a sé, una mano sul pc e l’altra che scrive su un’agenda. Da dietro la scrivania escono fuori solo le gambe dell’influencer.

Sebbene in molti si concentrino – apprezzandolo – il look professionale e sensuale insieme, in tantissimi sotto la foto fanno notare che le gambe della fashion blogger sembrano particolarmente lunghe.

Che ci sia la mano di un grafico pronto a ritoccare con Photoshop le gambe dell’influencer di Cremona? Sono in tanti a chiederselo. E, in effetti, guardando bene lo scatto non si può fare a meno di rimanere impressionati dalla sproporzione delle gambe della fashion blogger più famosa d’Italia.

Sotto la foto si scatenano i commenti: “Attenti con il Photoshop… le gambe sono arrivate a 3 mt cadauna”. E ancora: “Queste gambe non finiscono mai”. In un altro commento si legge: “Ma quanto sono lunghe le tue gambe?”. “Vabbè ma che gambe sono, Photoshop??”, scrive un altro utente, mentre un altro gli fa eco: “Hai le gambe più lunghe del collo di una giraffa”. “Che luuuuuungheeee le gambeeeeee che pieeedooooniiio”, scrive un altro.

Insomma, non c’è pace per la fashion blogger, che finisce ancora una volta nel mirino degli haters.