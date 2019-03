C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD TRAILER – È stato diffuso oggi, 20 marzo 2019, il primo trailer del nuovo film di Quentin Tarantino “Once upon a time in Hollywood” (“C’era una volta a Hollywood”). Pellicola, nelle sale americane a luglio, in Italia il 19 settembre, che vede come attori protagonisti due leggende viventi del cinema mondiale: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. E un cast stellare.

C’era una volta a Hollywood trailer | Di cosa parla

Di cosa parla il film? La Hollywood del 1969, quella degli hippie, dell’età dell’oro del cinema ma anche delle peggiori stragi che gli Stati Uniti abbiano mai conosciuto, organizzate da Charles Manson e compiute dai membri della sua “Famiglia”.

Pellicola che esce a cinquant’anni dalla strage al 10050 Cielo Drive, a Bel Air, in cui persero la vita sette persone tra cui Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, all’epoca incinta di otto mesi.

Si tratta di una pellicola che mischia commedia con thriller. “Saremo negli anni della controcultura, della rivoluzione hippie e di una nuova Hollywood”, le parole di Tarantino.

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI FILM DI TARANTINO

Un film, C’era una volta a Hollywood, con un cast di altissimo livello: in primis Brad Pitt con cui Tarantino non lavorava dal 2009 (Bastardi senza gloria) e Leonardo DiCaprio (Django Unchained del 2012). Con loro l’attrice in ascesa Margot Robbie che dopo la candidatura all’Oscar per Tonya, ha inanellato una serie di ruoli strepitosi.

“Per stile e intreccio narrativo”, ha rivelato qualche settimana fa Tarantino, questo sarà il film più simile a Pulp Fiction.

Insomma, l’aspettative sono altissime e il trailer sta già riscuotendo enorme successo dal punto di vista delle visualizzazioni. Stesso risultato al botteghino? Probabile.

C’era una volta a Hollywood trailer | Curiosità:

C’era una volta a Hollywood sarà presentato in anteprima al festival di Cannes dove il regista di Pulp Fiction è di casa.

Case di produzione: Sony Pictures Entertainment, Columbia Pictures, Heyday Films, Polybona Films

Produttori: Quentin Tarantino, David Heyman, Shannon McIntosh