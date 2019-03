Bagaglio a mano, arriva la realtà aumentata per misurare la valigia: tutte le nuove app | VIDEO

Tante novità utili per i viaggiatori alle prese con le misure del bagaglio a mano: ancora una volta l’aiuto arriva dalla tecnologia. Se, da una parte, le compagnie aeree soprattutto low-cost impongono norme sempre più severe, dall’altra vengono fuori nuove app per evitare di pagare sovrapprezzi o di essere costretti a spedire in stiva la valigia.

Tra queste c’è l’ultima novità lanciata dal portale di prenotazioni online Momondo: la funzionalità “Check Bagaglio a Mano” si avvale della realtà aumentata per scansionare il bagaglio e verificare quindi se rispetta le dimensioni imposte dalla compagnia aerea con cui si viaggerà.

I passaggi sono molto semplici: prima si indica il volo prenotato, poi si inquadra la valigia con la fotocamera del proprio smartphone. Al termine della scansione, il verdetto: lunghezza, altezza e larghezza della propria valigia con resoconto se può essere portata in cabina o meno.

Le regole sui bagagli a mano spesso sono diverse per ogni vettore quindi, nella giungla delle normative, affidarsi alla tecnologia è la soluzione più rapida e veloce per evitare di spendere soldi o perdere l’aereo per discutere con gli assistenti di volo al gate.

Anche Easyjet ha lanciato la sua app per misurare i bagagli a mano grazie all’uso della realtà aumentata. Al momento ne possono usufruire solo i possessori di Iphone a partire dal “6”. Anche nel caso della compagnia aerea low-cost basta inquadrare con la fotocamera il bagaglio: a quel punto viene proiettata l’immagine virtuale di un box 3D come quelli che si trovano in aeroporto per misurare la valigia.

Qualora le dimensioni non fossero rispettate l’app consente in un clic di aggiungere il bagaglio in stiva. Una delle prime compagnie aeree ad avvalersi della realtà aumentata è stata l’olandese KLM che proietta, accanto alla propria valigia, una versione virtuale per confrontare le misure da rispettare. Lo stesso servizio che offre la piattaforma di prenotazione di viaggi eDreams.

Dove andare a Pasqua 2019: i consigli di TPI per il viaggio perfetto, sfruttando il ponte